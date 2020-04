Cooperació i innovació per frenar el coronavirus al Ripollès

Tres empreses del Ripollès han cooperat per crear una màquina que ajudi a desinfectar els carrers de la comarca. Es tracta de Disinfect-500, el nou equip industrial que han ideat Sodeca, Pideca i Asmitec per netejar i desinfectar de forma ràpida i senzilla mitjançant un procés de nebulització empès per aire.Els responsables de les empreses expliquen que la màquina està dissenyada perquè es pugui transportar en remolcs, camions o carretons i obtenir una higiene optima en llocs de difícil accés. D'aquesta manera, asseguren, s'obté un espai net i desinfectat en poc temps i s'estalvia en costos tant de mà d'obra com en líquids.Els fabricants han cedit un d'aquests equips als ajuntament del Ripollès de manera solidària per ajudar a fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Aquest dimarts es va presentar a la Lira de Ripoll amb la presència de l'alcalde Jordi Munell i del president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer.Un cop s'acabi la pandèmia, l'equip de desinfecció tindrà altres utilitats com per exemple equipar-lo amb insecticides per a eliminar plagues, com les de les erugues del boix. El sistema de nebulització permet dispersar per l'aire els insecticides i arribar a racons poc accessibles en poc temps.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor