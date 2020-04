Albiach avala que el Govern treballi en un pla de desconfinament però demana que no ho faci «unilateralment»

La presidenta de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, aprova que el govern de la Generalitat estigui treballant en un pla de desconfinament, que està previst que s'aprovi en un consell extraordinari a finals de setmana, però demana que no es faci de manera "unilateral", sinó "coordinada amb la resta d'administracions".En una entrevista a l'ACN, Albiach ha avançat que el govern espanyol oferirà un "marc general" i que cada territori "podrà aterrar-lo segons l'estat de la pandèmia". En relació amb la taula de reconstrucció, la líder dels comuns demana que hi participi "tothom" i que els independentistes no la confrontin amb la taula de diàleg entre governs. Una taula, diu, que s'ha de reactivar "quan no hi hagi vides en joc". Albiach creu que els partits independentistes "també han de ser protagonistes", igual que ho han de ser sindicats, patronal i altres entitats, com per exemple expertes en economia feminista o sectors de l'economia social i solidària.En la setmana en què es votaran els pressupostos que els comuns han pactat amb el Govern, i que ara reconeixen que queden caducats per combatre la pandèmia, Albiach demana un "pla de xoc", més enllà del que havien negociat per Salut. Creuen que necessiten ser "reforçats" i per això l'executiu de Torra els ha emplaçat a una reunió dijous, per a començar a parlar de modificacions als comptes, via decret, per adaptar-los a la nova realitat derivada de la pandèmia.Albiach també s'ha referit a un possible escenari electoral manifestant que ara seria una "frivolitat" parlar de comicis i que tot i les "desavinences" entre JxCat i ERC al Govern, "ara no toca posar data".Després de les situacions que s'han viscut en residències de gent gran, que ha fet que la Generalitat decidís traspassar la competència d'Afers Socials a Salut, Albiach ha apuntat que ara mateix no és temps de demanar dimissions ni cessaments, però que quan passi la crisi sanitària serà quan s'hauran de fer "avaluacions de com ha anat la gestió" i examinar si cal fer alguna passa en aquesta direcció. A més, ha recordat que la situació de "precarietat" als centres de gent gran ja s'arrossegava de feia temps, i ha emplaçat al Govern a treballar perquè no es repeteixi un escenari "tan dramàtic" com el viscut durant la pandèmia.

