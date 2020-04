Sabater descarta donar suport a qualsevol opció que no impliqui obtenir l'alcaldia

Ara toca que Alex Pastor es recuperi, que tingui cura de la seva salut i superi la seva malaltia. Li he enviat un missatge personal i ho faig també públicament. Celebro que la conducció temerària no provoqués cap víctima, ni ell patís danys greus. Ànims i suport per superar-ho. — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) April 22, 2020



La líder de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha detallat aquest dimecres en una roda de premsa telemàtica la seva proposta de govern de concentració a Badalona, després de la dimissió del ja exalcalde Álex Pastor . Sabater ha reduït les opcions de liderar un nou executiu a ella o Xavier García Albiol i ha fet plantejat ser alcaldessa d'un govern municipal integrat per la seva candidatura, ERC, els comuns i el PSC.Sabater ja havia posat sobre la taula aquesta proposta el febrer, després que Pastor fos ingressat a causa d'un avís d'infart. Ara, ha demanat no provar "experiments polítics" i anar a "terreny segur". Un terreny que implica obtenir l'alcaldia sense compartir-la amb cap altra formació durant el que queda de mandat, fins al 2023.Per Sabater, l'arribada de Pastor a l'alcaldia va "interrompre" el seu programa de govern. "No podem tornar estar en mans de polítiques que no faciliten igualtat d’oportunitats, la cohesió i la convivència", ha dit. Sabater necessita 14 vots per ser alcaldessa en el nou ple de constitució i ha recordat que en cas de no obtenir-los Albiol es convertiria en alcalde com a cap de la llista més votada.La líder de Guanyem Badalona ha exigit al PSC que aclareixi si era coneixedor que Pastor no estava en disposició d'exercir el càrrec. Avui mateix, Sabater ha expressat el seu desig a través de Twitter que Pastor superi la seva "malaltia".Albiol també s'ha pronunciat sobre la salut de l'alcalde, assegurant que eren coneguts els seus "problemes amb l'alcohol". Sabater ha contradit Albiol i s'ha limitat a considerar que Pastor no estava en condicions de "liderar" la política municipal. L'exalcaldessa ha assegurat desconèixer la situació personal i mèdica de Pastor.Sabater ha demanat al PSC que triï si vol un govern progressista o un executiu del PP i ha assegurat que Guanyem ja ha començat a treballar per fixar data d'inici de les negociacions. "El PSC ja no està en situació d'exigir l'alcaldia, si no si vol formar part d'un govern de concentració", ha conclòs Sabater. "No podem tornar a confiar a posar en mans del PSC l'alcaldia". Segons l'exalcaldessa, Guanyem ha perdut la confiança en el lideratge del PSC però no en la tasca que puguin fer els socialistes com a socis de govern.

