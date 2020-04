Mitjà diu que sense carnet d'immunitat no es podran fer concerts «fins d'aquí a dos anys»

L'investigador Oriol Mitjà, autor de l' informe sobre desconfinament del Govern , ha dit que els catalans com a comunitat hauran de decidir si accepten un passaport immunitari o no. "Si volem fer concerts ràpidament, en 6-10 mesos, o si preferim l'alternativa de no fer concerts en 2 anys", ha afegit en declaracions a Catalunya Ràdio, on ha opinat que és una eina "que cal considerar i que ha d'estar sobre la taula", tot i reconèixer que "està verda i ha de madurar".Mitjà ha indicat que l'acreditació s'utilitzaria especialment en grans esdeveniments, perquè en altres escenaris, com en una classe universitària, es pot optar per mesures com prendre la temperatura a l'entrada. També és un debat que cal obrir, ha dit, a l'hora d'obrir el turisme.La tornada a una certa normalitat dependrà molt, ha remarcat Mitjà, de la capacitat que tingui el sistema de fer moltes proves i detectar casos. Per als esdeveniments grans de tipus cultural o esportiu, ha opinat que encara queden "bastants mesos". "Hem de pensar que en els propers mesos es normalitzarà la situació de l'hostaleria, però trigarem molt a normalitzar esdeveniments amb grans aglomeracions", ha precisat.I és que Mitjà ha argumentat que si en un concert de 3.000 persones hi ha una persona infecciosa, ja "s'està creant un brot epidèmic" i la corba incrementa "de forma exponencial i disparada". "Són situacions de molt alt risc que, a menys que la situació estigui molt controlada o estiguem utilitzant eines molt contundents, no es pot permetre, jo diria, que en bastants mesos", ha insistit.L'investigador ha indicat que ara sembla que l'Estat està encallat en la fase 1, la de la tornada a la feina. El que passi a partir d'aquí, precisa, dependrà dels recursos per fer controls i el passaport d'immunitat serviria per a les grans aglomeracions, on no es poden fer qüestionaris de símptomes o preses de temperatura. Serviria, ha continuat, "per destriar una persona infecciosa i evitar un nou brot".Mitjà ha afegit que hi ha països que ja se l'estan plantejant, com ara Regne Unit i Alemanya, i ha advertit que serà un debat que caldrà fer quan toqui obrir el turisme.Sobre la fiabilitat dels tests serològics, ha assegurat que n'hi ha que no ho són, però d'altres que sí. Pel que fa a la immunitat, ha constatat que hi ha prou evidència perquè dir que es creen anticossos que protegeixen del virus durant un temps, perquè s'han fet proves en micos i també amb altres coronavirus.

