Cinc fruites i verdures que pots cultivar a casa teva (sense hort!) durant el confinament

El confinament per evitar la propagació del coronavirus s'allarga, i per aquest motiu, desenes de propostes s'estan plantejant durant aquests dies per vèncer l'avorriment i ajudar a portar millor la quarantena. Alguns, aprofitant l'ocasió, han optat per començar a endinsar-se en el món de la jardineria, una activitat gratificant que et permet recollir els teus propis fruits.Per aquest motiu, aquí us presentem un recull de cinc fruites i verdures fàcils de plantar a casa que no requereixen d'un gran jardí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor