Troben el cos sense vida del ciclista que ha estat arrossegat per una riera a Vic

⚫️ Una patrulla mixta de @vic_gurbana i Protecció Civil (@ProtecivilVic) troben el cadàver d’un home que hauria estat arrossegat pel riu Gurri a #Vic. També hi treballen @bomberscat i @mossos pic.twitter.com/NlWmREbMAW — Ajuntament de Vic (@aj_vic) April 22, 2020

Una patrulla mixta de la Guàrdia Urbana de Vic i Protecció Civil han trobat als volts de les dues del migdia el cos sense vida de l'home que hauria estat arrossegat per una riera a Vic. Es tracta d'un treballador de Le Porc Gourmet, tal com ha assegurat CCOO.Un testimoni ha alertat la policia cap a les nou d'aquest matí, quan ha vist com un ciclista era arrossegat per la força de la riera. El cos ha estat trobat a l’alçada del Pont de Ferro, a uns tres o quatre quilòmetres del lloc inicial de recerca, on s'ha produït l'incident, proper al camí Vell de Folgueroles.En el dispositiu de recerca també hi han participat efectius dels Bombers i Seguretat Ciutadana. A banda, s'ha activat l'helicòpter de Mossos i les unitats aquàtica, de subsòl, canina i de muntanya. La policia ha localitzat en un primer moment la bicicleta.CCOO d’Osona, del Vallès Oriental i el Maresme ha lamentat en un comunicat la mort del treballador de l'empresa càrnia, en un comunicat . El sindicat ha reclamat millores a les vies per accedir al polígon de Santa Eugènia de Berga."CCOO volem fer una crida a les administracions a realitzar les obres públiques necessàries per dotar als treballadors i treballadores d’aquestes empreses d’un accés segur i digne al polígon el Bulló que no estigui supeditat a la climatologia. És notori que molts dels accessos als polígons de la nostra comarca no son més que antics camins rurals arranjats i cal disposar d’una xarxa viària adequada, que incorpori, entre d’altres, carrils bicicleta, ponts o voreres transitables. Tanmateix al si del diàleg social a l’intern de l’empresa es treballa en accions conjuntes que puguin millorar la mobilitat dels treballadors i treballadores de la factoria", diu la nota.

