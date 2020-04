​Busquen un ciclista que hauria estat arrossegat per una riera a Vic

Busquem amb @emergenciescat i @bomberscat un home que aquesta nit hauria estat arrossegat per una riera a Vic. Activem l’helicòpter amb les unitats d’aquàtica, subsòl, canina i muntanya — Mossos (@mossos) April 22, 2020

Els Mossos d'Esquadra busquen un home que hauria estat arrossegat per una riera a Vic. Concretament, en el camí de Santa Eugènia de Berga a la capital d'Osona.Un testimoni ha alertat la policia cap a les nou d'aquest matí, quan ha vist com un ciclista era arrossegat per la força de la riera.En el dispositiu de recerca també hi participen efectius dels Bombers, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana. A banda, s'ha activat l'helicòpter de Mossos i les unitats aquàtica, de subsòl, canina i de muntanya. De moment, la policia ja ha localitzat la bicicleta.

