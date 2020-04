La xifra de morts s'estanca a Espanya i els infectats repunten lleugerament

Espanya ha registrat en les últimes 24 hores 435 morts per coronavirus, cinc més que ahir, segons dades del Ministeri de Sanitat d'aquest dimecres. Les noves xifres suposen un estancament en les dades de mortalitat, que continua sense rebaixar la barrera de les 400 víctimes diàries. Des de l'inici de la crisi, han mort 21.717 persones per la Covid-19. Fernando Simón ha admès un lleuger repunt dels morts, però ho ha atribuït a un retard en la comunicació de les dades i ha dit que manté la tendència a la baixa. Pel que fa a les altes, hi ha 85.915 persones curades, de les quals 3.401 en les últimes hores (1.928 el dia anterior).En l'últim dia s'han comptabilitzat 4.211 nous casos de coroanvirus, que eleven el total a 209.706. La meitat de l'increment, 1.317 casos, correspon a persones amb anticossos positius per la Covid-19. És a dir, persones a les quals s'ha fet un test de seroprevalència i han passat la malaltia de manera lleu en algun moment des que va començar la crisi. Això, ha remarcat Fernando Simón, serà important a l'hora de definir les mesures de desescalada.El doctor ha dit que ara es començaran a veure les conseqüències de l'aixecament del confinament total. Ara com ara, Simón ha dit que no s'ha observat un repunt significatiu en el nombre de casos, i ha apuntat que el que s'està detectant és l'efecte de la major capacitat de proves diagnòstiques. Tot i així, tot i que ara es facin més tests, Simón ha assegurat que la tendència de nous casos continua estable i a la baixa.Com des de l'inici de la crisi, la Comunitat de Madrid és la zona amb mes contagis, amb 59.199 positius confirmats i 7.577 morts. Catalunya és el segon territori més afectat, amb 43.802 positius i 4.247 defuncions. Les dades en el cas català són les del ministeri de Sanitat i no es corresponen amb la manera de comptabilitzar les víctimes mortals que té el Govern. En aquest sentit, el doctor Antoni Trilla, membre del comitè científic assessor del govern espanyol, ha apuntat que no tenir una manera única de comptar els casos de coronavirus dificulta la feina.Simón ha apuntat que hi ha un "descens important" de la transmissió que caldrà verificar. "No estem obrint, encara mantenint restriccions", ha remarcat el doctor. Tot i així, ha admès que es poden anar implementant mesures d'alleugeriment del confinament. Aquestes mesures, ha detallat Simón, impliquen tenir en compte certs aspectes, com ara tenir una capacitat assistencial en cas de rebrots. També cal garantir sistemes d'informació que permetin avaluar la situació de manera "rigorosa i detallada", per detectar de manera precoç qualsevol senyal de rebrots que permeti prendre noves mesures de restricció.Si la consigna era fins ara la de "queda't a casa", que era dura però senzilla, d'aquí poques setmanes la consigna serà una altra. "Haurem de prendre un paper molt més actiu i assumir més responsabilitat individual per evitar brots importants amb letalitat i risc de col·lapse", ha apuntat Simón. I per això ha dit que cal entendre com evolucionen les dades. El doctor ha insistit que està millorant la capacitat de diagnòstic i la capacitat assistencial, i que els ciutadans hauran d'assumir responsabilitat quan es comencin a flexibilitzar mesures.Fernando Simón ha ressaltat l'ambició de l'estudi serològic, que ha de permetre fer un mapa de la situació immunitària de la població espanyola, començarà a donar resultats a partir de la primera setmana des que es posi en marxa. Tot i així, aquest estudi encara no ha començat i encara trigarà unes setmanes, i haurà de ser clau a l'hora de planificar el desconfinament.Els experts, el comitè científic i altres grups de treball fa dies que plantegen quines mesures es poden implementar, però s'han de poder validar i comprovar-ne l'efectivitat. Des d'un punt de vista epidemiològic, cal evitar els contactes de risc, que puguin afavorir la transmissió. Fins ara s'han pres mesures "radicals" per evitar el col·lapse del sistema sanitari i s'ha aconseguit que "en general" s'hagi eliminat el risc de col·lapse.A partir d'ara, ha detallat Simón, les mesures radicals es poden anar "alleugerint", sempre que això no impliqui "un increment de risc". "Un nucli familiar que ha estat tot aquest temps a casa seva suposa el mateix risc de contagi a casa seva que sols al carrer", ha admès, però ha remarcat que les mesures de relaxament són molt difícils d'implementar perquè es generen excepcions que poden provocar riscos.Els nens poden anar als supermercats? Simón ha admès que en aquests espais hi ha més proximitat entre la gent que no pas si una família se'n va "sola" a passejar. "No tindria sentit que els supermercats es massifiquessin. Si les famílies porten a passejar sols els seus fills potser no cal anar al supermercat", ha apuntat el doctor.

