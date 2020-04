Detecten un brot de coronavirus a la Policia Local de Salt

Un brot de coronavirus afecta dotze del 53 agents de la Policia Local de Salt. Segons informa l'ajuntament, aquest dimarts han fet tests ràpids a tota la plantilla. Les proves formen part dels 1.350 tests que la Diputació ha repartit a les policies locals gironines. Tots els agents afectats per la covid-19 són asimptomàtics i, segons subratlla l'equip de govern, estan en "perfecte estat" i confinats als seus domicilis.El govern municipal concreta que, seguint els protocols, aquest nit han fet tasques de desinfecció de la comissaria i han reestructurat torns per continuar realitzat tots els serveis amb normalitat. La comissaria de Salt la comparteixen Policia Local i Mossos. SAP-FEPOL critica que als Mossos no els hi facin tests.Els tests ràpids s'han fet aquest dimarts 21 d'abril i formen part dels 1.350 que s'han repartit aquesta setmana entre les policies locals de les comarques gironines. Aquesta bloc de tests forma part dels 12.000 que recentment va adquirir la Diputació de Girona i que, validats pel departament de Salut, s'han fet arribar també a hospitals, centres d'atenció primària i geriàtrics.El resultat és que dotze agents del total de 53 de la Policia Local tenen coronavirus, tot i que tots ells eren asimptomàtics. Ara, estan confinats als seus domicilis. El govern local exposa que els comandaments de la Policia Local han reorganitzat els torns i aquest nit s'han desinfectat les instal·lacions.El sindicat SAP-FEPOL critica, però, que a hores d'ara encara no hi ha previsió de fer les proves als agents dels Mossos d'Esquadra destinats en aquesta comissaria compartida: "Posats en contacte amb els caps regionals, hem estat informats que es prendran les mesures que estan regulades en aquests casos". Això implica, segons el sindicat, que comprovar si algun dels agents que ha donat positiu ha estat "en contacte estret" amb algun mosso. Serà aleshores quan el confinarien.SAP-FEPOL recorda la "crisi oberta" entre el Govern de la Generalitat i el TSJC arran de la resolució que obligava a fer proves als Mossos que hi ha confinats. Una crisi que, apunten, "ho ha aturat tot"."Els efectius del cos destinats a Salt queden totalment desprotegits i amb la incertesa de si estan infectats o no, mentre veuen com a tots els membres de la Policia Local han estat sotmesos a les proves de detecció", critica el sindicat que remarca que comparteixen dependències i amb qui "fins i tot s'han estat fent patrulles mixtes".El sindicat diu que els Mossos de Salt continuaran treballant per a la ciutadania però denuncia que ho fan "desprotegits per les nefastes conseqüències d'una situació lamentable que ha fet que s'aturin les proves de detecció de la covid-19".SAP-FEPOL ja ha denunciat el brot a la subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral i reclama que els tests de la Diputació també puguin arribar als Mossos. "De no poder fer les proves en les properes hores, demanarem el confinament immediat i preventiu de tota la plantilla", conclouen.

