Pipi Estrada dona per mort Michael Robinson i ell mateix ha de sortir a desmentir-ho

Para todos los que estáis preguntando deciros que sigo en lucha💪💪

Muchas gracias a todos por vuestro interés y vuestras muestras de cariño. Veo que nunca caminaré solo, os escucho como en Anfield: “You’ll never walk alone”

Gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento — Michael Robinson (@michaelrobinson) April 21, 2020

Ahir al vespre, Michael Robinson es va veure obligat a sortir per desmentir l'anunci de la seva mort. El col·laborador de "El chiringito de Jugones", Pipi Estrada, va lamentar aquest dimarts la defunció del comentarista esportiu sense ser certa. Estrada va piular: "Un petó enorme a la família de Michael Robinson. D.E.P.".Per aquest motiu, el comentarista de la Cadena Ser, que des de fa any i mig es troba lluitant contra un càncer, va dirigir-se a través de les xarxes socials als seus seguidors i agrair el suport que ha estat rebent durant els darrers mesos: "Per tots els que esteu preguntat, dir-vos que continuo en la lluita. Moltes gràcies per l'interès i les mostres d'afecte. Veig que mai caminaré sol, us escolto com a Anfield: You'll never walk alone. Gràcies de tot cor i molts ànims amb el confinament", ha conclòs.

