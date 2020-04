Sánchez anuncia una desescalada «lenta» i amb possibles «retrocessos» a partir de mitjans de maig

"Hi haurà avanços i retrocessos en funció del comportament del virus"

El segell del pacte de reconstrucció que es forgi a l'estat espanyol, ha dit Sánchez, marcarà també la direcció que es prengui finalment a Europa per fer front a la crisi. En la reunió del consell europeu que se celebrarà aquest dijous,

Espanya defensarà una proposta "pragmàtica" i assumible per aquells socis "més reticents", que consta de tres punts: l'aprovació del paquet financer aprovat per l'eurogrup, crear un gran fons de recuperació de més d'un bilió d'euros i assolir un acord sobre el nou marc financer plurianual.



Sánchez arribarà a la cimera amb la petició d'un fons de fins d'1,5 bilions d'euros de deute perpetu per als socis més afectats per la crisi. Després del cop de porta als coronabons per part de països com Alemanya i Holanda, l'estat espanyol pretén jugar fort la partida europea.



PP i Vox no donen treva i responsabilitzen Sánchez del volum de morts



Tot i que ha Sánchez ha reclamat, de nou, "unitat", el PP ha pujat al faristol amb poca intenció de donar treva. D'entrada, Pablo Casado ha buscat deixar en evidència Sánchez demanant un minut de silenci per a totes les persones que han mort pel coronavirus a Espanya, 21.281 a hores d'ara segons les dades oficials. El líder dels populars ha acusat el govern de Sánchez d'haver convertit Espanya en el país amb més defuncions per coronavirus.



"Com cinc atemptats de l'11-M i més que en les morts d'aliats en el desembarcament de Normandia", ha etzibat tot afegint que aquesta "no és una guerra", sinó una "hecatombe en vides humanes". Com en la resta de pròrrogues, el PP té intenció de votar a favor, motiu pel qual Casado ha insistit que el seu partit ja ha fet el seu "gran pacte d'Estat" permetent que Sánchez tingui més poder que cap altre president en democràcia malgrat haver estat investit amb menys suports.



Els populars han retret a Sánchez que no hagi fet referència a les víctimes -tot i que el president ha anunciat que tindran un homenatge-, la mateixa crítica que li ha fet el líder de Vox, Santiago Abascal. "Ha posat més esforços en ocultar les morts que en protegir les persones", li ha deixat anar el dirigent d'extrema dreta. Vox, que votarà en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma, ha posat el focus en la "persecució de la llibertat d'expressió" que, segons Abascal, està impulsant la coalició de govern. "Han ordenat a la Guàrdia Civil, la Policia i la Fiscalia que vigilin l'oposició a les xarxes socials i identifiquin els desafectes. Al pur estil d'Iglesias, que és el de Chaves o Maduro", ha deixat anar.



Pèrdua de suport parlamentari

El confinament general continua. Però si per un aspecte està marcada la tercera pròrroga de l'estat d'alarma fins al 10 de maig és pel disseny de l'anomenada "desescalada", així com per la pèrdua progressiva de suports de l'oposició. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha situat aquesta fase "a mitjans de maig" i ha precisat que serà "lenta i gradual" per garantir la seguretat. La flexibilització de mesures, com ara que a partir del diumenge permetrà que els infants de fins a 14 anys puguin passejar acompanyats per un adult, podran tenir un caràcter intermitent. Poques hores després de rectificar i permetre que els nens puguin sortir de forma controlada més enllà d'acompanyar els pares al supermercat, la farmàcia o el banc, Sánchez ha afirmat que el seu govern "peca de prudència" a l'hora d'anunciar mesures. Si bé a partir de diumenge es permetrà finalment aquesta flexibilització, el president ha deixat clar que "cap decisió serà definitiva" i que serà l'evolució de l'epidèmia la que marqui el compàs de les mesures preses."Hi haurà avanços i retrocessos en funció del comportament del virus", ha advertit Sánchez, que ha insistit que a cada nou pas que es faci, es faran restriccions si es considera que revifa el risc de rebrots i de contagis. La diagnosi és que progressivament s'aniran reduint "els perills" i, per tant, les condicions de l'estat d'alarma, però aquesta etapa no està exempta de reculades. És per aquest motiu que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, podrà "modificar, ampliar o restringir" les mesures, els llocs i els establiments i activitats culturals i recreatives. "Es faran passos endavant i, potser, passos enrere", ha subratllat el president espanyol.Sánchez ha assegurat que no es pot abaixar la guàrdia encara que s'estigui consolidant que comença a "doblegar-se la corba" de contagis, però que per primera vegada som davant d'un escenari "prudentment optimista". És per aquest motiu que ha argumentat que s'inicia l'esbós de la desescalada, una fase en què el seu executiu treballarà amb "cautela i prudència" i seguint els criteris fixats per l'Organització Mundial de la Salut. Aquests pivoten en la capacitat de control de la transmissió i d'aïllament dels infectats i en la preparació del sistema de salut tant pel que fa a la prevenció com a l'assistència. "No s'aixecarà el confinament fins que es minimitzin els riscos", ha resumit el president.En paral·lel a una crisi sanitària que comença a donar alguna senyals d'afluixar, la crisi econòmica s'obre pas. És per això que Sánchez ha tornat a posar sobre la taula la rellevància que, sota el seu punt de vista, tindrà la comissió de reconstrucció que s'inaugurarà al Congrés dels Diputats i en la qual hi participaran totes les formacions polítiques. "Uns pactes de reconstrucció no poden ser patrimonialitzats per ningú", ha assegurat.El president del govern espanyol ha agraït als grups que s'hi impliquin i ha anunciat el seu suport a una rèplica a escala autonòmica i municipal dels pactes de reconstrucció amb independència de qui governi a cada lloc. "Sóc favorable a una reconstrucció en diferents esglaons de la nostra geografia. A cada ajuntament i a cada autonomia governi qui governi", ha assegurat.Els partits que fins ara donen suport a Pedro Sánchez, crítics amb la gestió del govern, també han llançat una advertència. El PNB ha alertat que no podran donar suport a una altra pròrroga a partir del 9 de maig si l'executiu segueix "sense informar" de les mesures que aplica. També Compromís, el BNG i Més País, que voten aquest dimecres a favor, han carregat contra la gestió del govern de coalició. I ERC, que es torna a abstenir a la pròrroga, ha deixat caure que comença a estar "a prop del no". Junts per Catalunya ja ha anunciat el seu vot en contra.

