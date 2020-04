Canadell: «Espanya és atur i mort, Catalunya és vida i futur»

Españoles fijaros en la diferencia de un cierre 2 semanas antes. Hacer caso a @QuimTorraiPla hubiera supuesto parecernos a Grecia, una centena parte de contagios y muerte. Catalunya independiente hubiera salvado miles de vidas...España es paro y muerte, catalunya vida y futuro https://t.co/wvyEVDxQZv — Joan Canadell (@jcanadellb) April 21, 2020

"Espanya és atur i mort, Catalunya és vida i futur". Així de contundent s'ha expressat el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, en una publicació a Twitter. En l'escrit, en castellà i dirigit directament als ciutadans espanyols, carrega durament contra l'Estat per no haver fet cas el president de la Generalitat, Quim Torra, quan reclamava el confinament dies abans que es decretés a tot el país.Canadell ho fa a partir d'una gràfica compartida per un expert a la mateixa xarxa social en què es comparava l'evolució de la corba de la pandèmia a Espanya i Grècia, força més plana. El president de la Cambra destaca la "diferència d'un tancament dues setmanes abans", que hauria comportat "una centena part de contagis i morts"."Una Catalunya independent hauria salvat milers de vides", conclou Canadell en una publicació que ja acumula milers de comparticions i reaccions.

