Albiol, sobre l'alcalde de Badalona: «Tothom sabia que tenia problemes amb l'alcohol»

Xavier García Albiol assegura que "tothom que coneix" l'alcalde de Badalona, Álex Pastor, sabia que tenia problemes "de dependència, entre ells d'alcohol". Així s'ha expressat aquest dimecres al matí en una entrevista a RAC1, l'endemà que el batlle socialista fos detingut pels Mossos d'Esquadra saltant-se el confinament conduïnt begut . Pastor es va negar a fer-se la prova d'alcoholèmia i, a banda de presumir del seu càrrec davant dels agents, n'hauria mossegat un altre.Albiol ja es va moure ahir per tornar a l'alcaldia, anunciant que aquest mateix dimecres començaria a tenir converses per fer una moció de censura. "No m'agradaria donar la imatge que es fa llenya de l'arbre caigut. Era un fet esperable, però com ha passat, ha estat molt heavy", ha dit el popular.En la mateixa línia s'ha expressat aquest matí Dolors Sabater, que ahir també va moure fitxa demanant un govern de "concentració" que ella mateixa està disposada a liderar. La presidenta del grup municipal Guanyem Badalona en Comú ha dit que "tothom comentava" els problemes d'Álex Pastor: "dono per fet que el PSC ho sabia".Davant la situació actual, Albiol aposta per un "govern el més ampli possible" liderat per ell que, segons recorda, és el candidat més votat en les últimes eleccions municipals.Alex Pastor va arribar per primer cop a l'alcaldia el 2018, després d'una moció de censura que va tenir el suport del PP i va conservar-la després de les municipals de 2019 gràcies al vot a la investidura de diversos grups municipals. Tot i guanyar Albiol les eleccions municipals amb claredat, finalment el PP va veure com la coalició Badalona Valenta, liderada per Sabater i integrada per Guanyem (marca impulsada per la CUP) i ERC, van acabar donant suport a la investidura del socialista Álex Pastor el juny del 2019 per barrar-li el pas.El PSC havia accedit el 2018 a l'alcaldia a través d'una moció de censura de Sabater, que va comptar amb el suport dels populars, i Pastor va retenir el càrrec després d'haver-se enrocat en les negociacions. Junts per Catalunya i Badalona en Comú també van votar Pastor, mentre que Albiol va rebre els vots dels onze regidors populars. Pastor ha governat durant gairebé un any en minoria.

