El catolicisme més conservador pressiona el Vaticà per a la beatificació d'Isabel de Castella

Els sectors més conservadors del catolicisme intensifiquen la seva campanya en favor de la beatificació d'Isabel la Catòlica (1451-1504), la reina de Castella que és un dels mites de l'Espanya més tradicional. Aquest 22 d'abril és l'aniversari del seu naixement i es vol impulsar la causa per dur-la als altars. Una associació de catòlics conservadors, Enraizados , és una de les que ha organitzat un seguit de misses a Mèxic, l'Argentina, Veneçuela, Tunísia i l'estat espanyol. A Catalunya hi haurà misses probeatificació a les parròquies de la Mare de Déu del Roser de Barcelona i de Sant Sebastià de Badalona.El llegat d'Isabel de Castella, anomenada la Catòlica en la versió més tradicional de la història d'Espanya, està vinculada al mite de la unitat hispànica, a partir del matrimoni amb Ferran d'Aragó. La victòria sobre els àrabs i la derrota d'aquests a Granada el 1492, la instauració de la Inquisició i l'expulsió dels jueus van fer d'Isabel la figura més enaltida per la historiografia tradicional i un dels referents del franquisme. El feix de fletxes que era símbol del seu escut d'armes va ser després un dels elements de la simbologia de Falange.La situació de confinament farà que les misses d'aquest dimecres es facin sense fidels. Però no pas sense entusiasme. José Castro Velarde, president de l'entitat Enraizados, explica aque "Isabel va ser una gran evangelitzadora". Castro Velarde afirma que "en un moment en què es parla tant del paper de la dona en la societat, Isabel dona llum a la nostra vida pública i és un exemple de bona mare i bona reina". L'expulsió dels jueus? "Espanya va ser el darrer país d'Europa que els va expulsar, i va fer-ho perquè no eren ciutadans del regne i per impedir que fossin víctimes d'agressions en molts llocs".La causa de la beatificació d'Isabel resta sobre la taula del Vaticà. No serà fàcil que tiri endavant. Al si de l'Església i ja no diguem entre la comunitat jueva, l'oposició a la seva figura és ferma. Però també té partidaris. El cardenal Blázquez i arquebisbe de Valladolid ha manifestat el seu suport a la beatificació. La reial orde d'Isabel la Catòlica encara és el nom d'una de les més altes distincions que atorga Espanya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor