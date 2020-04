Detingut l'alcalde de Badalona per saltar-se el confinament anant begut

L'alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha estat detingut aquest dimarts pels Mossos d'Esquadra a Barcelona després de saltar-se el confinament i negar-se a fer un control d'alcoholèmia. Durant la matinada de dimecres, fonts policials han confirmat ala detenció del batlle badaloní. Altres fonts de grups municipals de l'Ajuntament de Badalona també confirmen que el consistori els ha comunicat la detenció de Pastor.El batlle socialista, segons indiquen diversos mitjans , conduïa el seu vehicle amb clars símptomes d'embriaguesa quan la policia l'ha parat per realitzar-li el control. Pastor ha estat detingut, segons apunta El País, per atemptar contra l'autoritat. El mateix diari cita fonts que expliquen que l'alcalde de Badalona hauria mossegat un dels agents que l'havia parat i identificat.Els Mossos d'Esquadra encara no han confirmat la seva detenció però segons les fonts policials del diari espanyol, Pastor estava "visiblement alterat, proferint crits i propinant cops" en el moment de l'alto de la policia i posterior negativa de fer-se la prova d'alcoholèmia. "Soc l'alcalde de Badalona!", cridava repetidament. El Partit Socialista ha informat minuts després que es conegués la notícia que suspèn de militància Pastor i li ha demanat la renúncia a tots els seus càrrecs públics. Per tant, la seva dimissió com a alcalde. "Amb independència de la valoració positiva que ens mereix la seva gestió al capdavant de l’Ajuntament de Badalona, considerem que els fets coneguts avui són incompatibles amb la militància socialista i l’exercici de qualsevol càrrec públic", afirma el partit a través d'un comunicat.Xavier García Albiol ha reaccionat als fets pocs abans de la mitjanit. En una publicació a Twitter, el líder del PP a la quarta ciutat més poblada de Catalunya ha anunciat que aquest mateix dimecres iniciarà converses per tramitar una moció de censura. Els populars són el partit més votat de Badalona. També s'ha ofert l'exalcaldessa Dolors Sabater, que liderava la coalició de la CUP i ERC, i va quedar segona a les eleccions. Alex Pastor va arribar per primer cop a l'alcaldia el 2018, després d'una moció de censura que va tenir el suport del PP i va conservar-la després de les municipals de 2019 gràcies al vot a la investidura de diversos grups municipals. Tot i guanyar Albiol les eleccions municipals amb claredat, finalment el PP va veure com la coalició Badalona Valenta, liderada per Dolors Sabater i integrada per Guanyem i ERC, van acabar donant suport a la investidura del socialista Álex Pastor el juny del 2019 per barrar-li el pas.El PSC havia accedit el 2018 a l'alcaldiaa través d'una moció de censura de Sabater, que va comptar amb el suport dels populars, i Pastor va retenir el càrrec després d'haver-se enrocat en les negociacions. Junts per Catalunya i Badalona en Comú també van votar Pastor, mentre que Albiol va rebre els vots dels onze regidors populars. Pastor ha governat durant gairebé un any en minoria.

