El govern espanyol limita el preu de les mascaretes a 96 cèntims

El govern espanyol fixarà el preu màxim de venda al públic de les mascaretes quirúrgiques en 96 cèntims. La mesura, anunciada aquest dimarts pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha adoptat en la comissió interministerial de preus i es pren per "evitar abusos" en un material molt demandat aquestes últimes setmanes. Illa ha apuntat que aquesta fixació de preus no obstaculitzarà el preu de mercat i que, en tot cas, aquest preu de 96 cèntims serà revisable.La mesura respon a la ordre publicada al BOE el diumenge passat i que establia mesures excepcionals per garantir l’accés de la població als productes d’us recomanat com a mesures higièniques per prevenir contagis de la Covid-19.En properes reunions es fixarà també el preu màxim de les mascaretes higièniques d'un sol us i les reutilitzables, amb l'objectiu d'obtenir més informació sobre els costos de producció en el sector tèxtil espanyol. Illa, en roda de premsa, ha apuntat que l'ús de mascareta no és obligatori i que "no és necessària" si la persona es renta les mans sovint, manté la higiene personal i pot mantenir també una distància de seguretat de dos metres. En cas que això no es pugui fer, sí que cal mascareta.Entre el 10 de març i el 20 d'abril, el govern espanyol ha enviat més de 10 milions de mascaretes a Catalunya (el 19,5% del total). És la comunitat que n'ha rebut més, només per darrere de Madrid que encapçala el rànquing amb 12.902.609 mascaretes (24,3%). Per darrere de Catalunya, Andalusia n'ha rebut 4,7 milions (8,9%). En total, l'equip dirigit per Pedro Sánchez ha fet distribuir entre les diferents comunitats autònomes més de 53 milions de mascaretes, a les quals cal afegir 31 milions més d'unitats de material sanitari, entre altres equips de protecció, tests de detecció i dispositius de ventilació. El còmput total és de prop de 84,8 milions.El govern espanyol rectifica i permetrà finalment que els nens de fins a 14 anys puguin passejar amb un adult, a més d'acompanyar-los a les activitats considerades bàsiques com anar al supermercat, a la farmàcia o el banc. Així ho ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després que l'oposició hagi reclamat en bloc una rectificació i que també els seus socis de Podem hagin manifestat discrepàncies. La qüestió amenaçava amb ser un dels punts candents en la votació de la pròrroga de l'estat d'alarma aquest dimecres al Congrés.Illa ha precisat que aquests passeigs dels menors de 14 anys s'autoritzaran a partir del diumenge i que es podran fer "sota unes condicions concretes" que seran detallades els pròxims dies. Es donaran indicacions sobre el temps de sortida, la distància que caldrà mantenir en cas de trobar-se altres persones i els consells addicionals que dictin els experts. El ministre ha precisat que, encara que es produeixi un "alleugeriment" amb aquesta mesura, encara no s'està en fase de desescalada i el confinament continua."Esperem una rectificació", ha dit minuts abans de la compareixença d'Illa el portaveu de Podem, Pablo Echenique, que ha precisat que el seu grup era partidari de permetre passeigs breus amb "cautela". També l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, havia reclamat que els nens han de poguessin sortir "per respirar a l'aire lliure, no per consumir en espais tancats".Tant el PP, com a principal partit de l'oposició, com Ciutadans, ERC o Més País també s'havien pronunciat en contra de l'anunci i havien reclamat que els menors poguessin fer passejos curts per zones obertes, no només anar amb els seus pares a comprar al supermercat o a treure diners del banc, dos espais "concorreguts i amb risc de contagi".Després de la reunió celebrada aquest dimarts, el govern espanyol ha detallat que els nens fins a 14 anys podran sortir de casa a partir de dilluns. La mesura, avançada dissabte pel mateix Pedro Sánchez en la seva última compareixença pública, pretén relaxar el confinament per als menors d'edat, per bé que els nens només podran sortir acompanyats dels seus pares per anar a comprar, i no podran jugar en parcs ni en d'altres espais públics.A partir del 27 d'abril, els nens podran acompanyar els pares quan vagin al supermercat, la farmàcia o el banc. "Volem que la sortida sigui controlada, complint de manera escrupolosa les mesures d'higiene i distància", ha exposat la ministra portaveu, María Jesús Montero, en roda de premsa. "És responsabilitat dels adults", ha recalcat Montero, que ha anunciat la validació de l'ampliació de l'estat d'alarma fins al 9 de maig, una proposta que l'executiu traslladarà al Congrés dels Diputats demà dimecres.A preguntes dels periodistes, Montero ha detallat que les sortides dels nens queden limitades a aquelles activitats establertes en l'estat d'alarma, és a dir anar a comprar, a la farmàcia o a treure diners. "Les sortides seran per les causes previstes en l'estat d'alarma, però ara s'afegeix que puguin ser acompanyades dels menors", ha apuntat la portaveu espanyola, que ha admès que no hi ha un temps establert per estar fora de casa però ha reclamat "responsabilitat" als adults.Sobre qui pot acompanyar els nens, el govern espanyol ha especificat que poden ser els pares i mares o els adults que conviuen normalment amb els menors. En aquest sentit, Montero ha demanat "sentit comú" i evitar contactes afectius amb aquelles persones amb qui no es conviu habitualment. Per tant, no podran anar a visitar altres familiars.La decisió del consell de ministres presenta diferències en relació a l'informe elaborat pels especialistes de l'associació de pediatria espanyola, que preveia que les mesures de desconfinament incloguessin tots els menors de 18 anys. A Catalunya, per exemple, els experts recomanaven que poguessin sortir al carrer els nens i adolescents menors de 17 anys.Tot i que la mesura no s'ha fet pública fins després de la reunió del govern espanyol, la ministra d'Educació, Isabel Celáa, ja havia avançat a TVE durant el matí que el desconfinament només implicarà un "passeig curt", acompanyat d'adults i sense que això suposi jugar en "parcs públics". Ara bé, Celáa havia detallat que podrien sortir nens de fins a 12 anys. Posteriorment, el ministre de Consum, Alberto Garzón, ha exposat que es beneficiaran de les primeres mesures de desconfinament els nens i adolescents de fins a 14 anys.La ministra portaveu, María Jesús Montero, i la ministra d'Economia, Nadia Calviño, han pilotat la compareixença de premsa de l'executiu, centrada també en mesures de caràcter econòmic. Inicialment havia de ser el ministre de Santitat, Salvador Illa, qui acompanyés Montero, però el govern estatal ha volgut donar rellevància a les mesures d'estímul econòmic planificades pel consell de ministres. Fins a nou ministeris han participat en les decisions preses aquest dimarts. Inicialment, entre les mesures estudiades hi havia l'ampliació del teletreball durant dos mesos.

