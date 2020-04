La Universitat d'Oxford, a punt per provar una vacuna contra el coronavirus en humans

Científics de la Universitat d'Oxford, al Regne Unit, començaran a provar una vacuna per al coronavirus en humans aquest dijous, segons ha anunciat aquest dimarts el secretari de Salut del Regne Unit, Matt Hancock. Es convertirà així en el primer centre europeu que comença els assajos en humans.Els científics d'Oxford faran proves en uns 500 voluntaris fins a mitjans de maig i, si els resultats són bons, incrementaran les proves a milers més de voluntaris. Hancock també ha anunciat que ha posat a disposició de l'equip d'Oxford 20 milions de lliures per seguir endavant amb les proves per aconseguir la vacuna.

