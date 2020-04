El govern espanyol rectifica i permetrà que els nens surtin a passejar a partir de diumenge

Niñas y niños deben poder salir a la calle para respirar al aire libre, con paseos cortos y controlados. Es de sentido común. Con esta medida se consigue un equilibrio entre la protección frente a la pandemia, y el bienestar emocional de los niños y las niñas. — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 21, 2020

El govern espanyol rectifica i permetrà finalment que els nens de fins a 14 anys puguin passejar amb un adult, a més d'acompanyar-los a les activitats considerades bàsiques incloses en l'estat d'alarma, com anar al supermercat, a la farmàcia o el banc. Així ho ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després que l'oposició hagi reclamat en bloc una rectificació i que també els seus socis de Podem hagin manifestat la seva disconformitat amb les condicions prèvies que s'havien fixat."Aquest govern escolta", ha dit Illa, que ha precisat que aquests passeigs dels menors de 14 anys s'autoritzaran a partir del diumenge i que es podran fer "sota unes condicions concretes" que seran detallades els pròxims dies. Es donaran indicacions sobre el temps de sortida, la distància que caldrà mantenir en cas de trobar-se altres persones i els consells addicionals que dictin els experts. No ha explicat, però, quin serà el marge per als joves d'entre 14 i 18 anys.El ministre ha precisat que, encara que es produeixi un "alleugeriment" amb les sortides dels nens, encara no s'està en fase de desescalada i el confinament continua, amb la qual cosa ha fet una crida a seguir actuant amb "prudència". Sobre si els nens hauran de sortit o no amb mascaretes, Illa ha afirmat, referint-se a tota la població en general, que "són recomanables". Ara bé, ha assegurat que si es pot mantenir la distància de seguretat de dos metres, rentant-se sovint les mans i mantenint la higiene personal, les mascaretes poden no ser imprescindibles.La qüestió sobre com podrien sortir els nens amenaçava de ser un dels punts candents en la votació de la pròrroga de l'estat d'alarma aquest dimecres al Congrés, però s'ha acabat modificant després d'una reunió d'Illa amb el vicepresident Pablo Iglesias i la vicepresidenta quarta, Teresa Ribera. La pressió perquè es produís una rectificació del govern espanyol havia anat in crescendo en les darrers hores tant a nivell intern com a nivell extern. Fins al punt que Illa ha acabat rectificant les indicacions que la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, havia donat al matí després del consell de ministres."Esperem una rectificació", havia dit minuts abans de la compareixença d'Illa el portaveu de Podem, Pablo Echenique. També l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, havia reclamat que els nens poguessin sortir "per respirar a l'aire lliure, no per consumir en espais tancats". Tant el PP, com a principal partit de l'oposició, com Ciutadans, ERC o Més País també s'havien pronunciat en contra de l'anunci i havien reclamat que els menors poguessin fer passejos curts per zones obertes, no només anar amb els seus pares a comprar al supermercat o a treure diners del banc, dos espais "concorreguts i amb risc de contagi".De fet, al mateix temps que el ministre Illa concretava que els nens podran sortir finalment a passejar a partir de diumenge, Iglesias ha fet una bateria de tuits celebrant el canvi de posicionament. "Nenes i nens han de poder sortir al carrer per respirar aire lliure, amb passeigs curts i controlats. És de sentit comú. Amb aquesta mesura s'aconsegueix un equilibri entre la protecció davant de la pandèmia i el benestar emocionals dels nens i les nenes", ha assegurat.L'anunci d'Illa suposa també una esmena a les explicacions que ha donat al migdia la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero. Després de la reunió celebrada aquest dimarts, havia detallat que els nens de fins a 14 anys podrien sortir de casa a partir de dilluns. La mesura, avançada dissabte pel mateix Pedro Sánchez en la seva última compareixença pública, consistia, segons la portaveu, en poder acompanyar els pares quan anessin al supermercat, la farmàcia o el banc. "Volem que la sortida sigui controlada, complint de manera escrupolosa les mesures d'higiene i distància", ha exposat aquest matí en roda de premsa.A preguntes dels periodistes, Montero ha tornat a insistir que les sortides dels nens quedarien limitades a aquelles activitats establertes en l'estat d'alarma. "Les sortides seran per les causes previstes en l'estat d'alarma, però ara s'afegeix que puguin ser acompanyades dels menors", ha apuntat la portaveu espanyola, que havia explicat també que no hi hauria un temps establert per estar fora de casa però ha reclamat "responsabilitat" als adults.Sobre qui pot acompanyar els nens, el govern espanyol ha especificat que poden ser els pares i mares o els adults que conviuen normalment amb els menors. En aquest sentit, Montero ha demanat "sentit comú" i evitar contactes afectius amb aquelles persones amb qui no es conviu habitualment. Per tant, no podran anar a visitar altres familiars.La decisió inicial del consell de ministres de limitar les sortides dels nens a acompanyar els adults a comprar, al banc o a la farmàcia, presentava diferències amb l'informe elaborat pels especialistes de l'associació de pediatria espanyola, que preveu que les mesures de desconfinament incloguin tots els menors de 18 anys. A Catalunya, per exemple, els experts recomanaven que poguessin sortir al carrer els nens i adolescents menors de 17 anys.Si el dia ha acabat marcat per la rectificació del govern espanyol sobre el fet de permetre els passeigs dels nens, prèviament ja s'havia produït una altra contradicció: la de la ministra d'Educació, Isabel Celáa, amb el ministre de Consum, Alberto Garzón. La primera havia avançat a TVE durant el matí que el desconfinament només implicaria un "passeig curt", acompanyat d'adults i sense que això suposés jugar en "parcs públics". Ara bé, Celáa havia detallat que podrien sortir nens de fins a 12 anys. Posteriorment, el ministre Garzón, ha exposat que es beneficiaran de les primeres mesures de desconfinament els nens i adolescents de fins a 14 anys.

