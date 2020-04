Més de 1.500 avis viuen en residències que no poden tractar de manera òptima un brot de Covid-19

Les residències de gent gran han estat un dels principals focus d'atenció de l'epidèmia de coronavirus . Per ara, 2.328 persones han mort en geriàtrics, 7.825 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 12.519 són casos sospitosos, segons dades del Departament de Salut. A més, 5.868 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. L'aposta del Govern és esgotar les opcions de tractar els avis afectats a la mateixa residència on viuen, però hi ha 111 centres que no compleixen els requisits per abordar de manera òptima un eventual brot, en els quals hi viuen 1.563 persones, segons dades que Salut ha facilitat aLes 111 residències són les etiquetades com a tipus C, on no es pot aplicar allò que la conselleria anomena "sectorització". Dit d'una altra manera, sectoritzar significa poder crear dos espais separats al geriàtric, un per als positius i un altre per als no contagiats. Un impediment que, majoritàriament, es produeix per les dimensions reduïdes dels geriàtrics en qüestió.Algunes d'aquest centenar llarg de residències ja estan afectades pel coronavirus. Concretament, són 29. En 12 centres hi ha casos confirmats i sospitosos; en vuit, confirmats i no sospitosos; i, en nou, sospitosos i no confirmats. A les 29 residències afectades hi viuen un total de 416 persones. D'aquestes, 60 han rebut un diagnostic de Covid-19 i hi ha la sospita que 68 més poden estar contagiades.Des de l'inici de la crisi la Generalitat ha apostat per "apuntalar" l'atenció a les residències , primer a través del Departament d'Afers Socials i després de Salut, que en va assumir les competències en plena crisi . Un apuntalament que implica disposar de prou material sanitari i treballadors per atendre els afectats i protegir els que no ho estan.En una roda de premsa monogràfica el 16 d'abril, la consellera Alba Vergés, es va comprometre a fer 27.000 proves de detecció de coronavirus a avis i treballadors de les residències abans del 8 de maig. Vergés també va assegurar que fins aleshores el Departament havia contractat 162 professionals en 54 residències catalanes i havia incorporat 31 infermers de suport.En algunes residències, però, l'espai o les condicions de l'equipament no permeten un abordatge òptim d'un possible brot. L'aïllament sempre és possible fent que els avis no surtin de les habitacions, però des de Salut defensen que allò ideal és disposar de prou espai per separar la residència en dues parts.En aquest escenari, Salut treballa per disposar d'espais on es puguin fer trasllats, des d'equipaments públics fins a hotels, passant per altres residències amb millors condicions. El 16 d'abril Vergés va anunciar que ja s'havien habilitat 1.044 places arreu del país i aquest dimarts en roda de premsa anunciava que n'hi havia 107 més preparades a Barcelona, repartides entre les Llars Mundet i l'Hotel Room Mate Carla. La capacitat de les Llars Mundet es pot ampliar a 27 places més.Per tant, la suma d'espais disponibles, segons les dades fetes públiques per Salut, donen un resultat de 1.151 places habilitades per fer trasllats, que podrien arribar a ser 1.178. Una xifra que seria suficient per acollir els 416 avis i àvies que viuen en residències de tipus C ja afectades pel coronavirus, però no els 1.563 de totes les que no reuneixen els requisits per abordar de manera òptima un eventual brot, en cas que fos necessari traslladar-los a tots.Sobre els trasllats, Vergés ha insistit que cada casuística és diferent. "Si una residència molt petita té un percentatge molt alt de positius, serà recomanable traslladar els negatius i viceversa", deia el 16 d'abril. Una línia en la qual insisteixen les fonts de Salut i Afers Socials consultades perL'aposta per traslladar o no avis des de residències a altres espais ha generat tensions entre el Govern i l'Ajuntament de Barcelona. L'alcaldessa, Ada Colau, ha insistit per fer trasllats "massius" , mentre que la Generalitat ha reiterat que per fer trasllats cal disposar d'espais adequats per a l'atenció a la gent gran.

