L'IVA dels llibres digitals es rebaixa al 4%

A dos dies de Sant Jordi, el govern espanyol ha aprovat aquest dimarts una vella reivindicació del sector: ha abaixat l'IVA dels llibres digital del 21% actual fins al tipus superreduït del 4%, equiparant-los d'aquesta forma als de paper. A la vegada, ha rebaixat també al 4% l'IVA de revistes i diaris en format digital, també per igualar-los als de les versions en paper. La mesura forma part d'un decret de mesures per "donar suport a la 'economia i l'ocupació" que ha aprovat el consell de ministres.Així ho ha anunciat la ministra d'Assumptes econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, en la roda de premsa setmanal posterior al consell de ministres . La ministra portaveu, Maria Jesús Montero, ja va explicar la setmana passada que es tractava d'un acord programàtic de la coalició de govern i que el volien tirar endavant al més aviat possible.La mesura pretén afavorir dos sectors fortament afectats per la crisi sanitària: els mitjans de comunicació, que han experimentat una caiguda dels ingressos degut a la reducció de la publicitat, i el sector del llibre, que, amb les llibreries tancades pel confinament, ha vist com queien les vendes.De cara a Sant Jordi, i pensant també en les llibreries, diverses iniciatives com #DesconfinemElsLlibres Llibreries Obertes busquen compensar aquesta baixada de vendes, cridant els consumidors a anticipar ara la compra de llibres -en paper-, i a recollir-los quan acabi el confinament. El sector del llibre, no obstant, ja ha assumit que aquest exercici hi haurà pèrdues econòmiques, que tampoc s'evitaran amb el Sant Jordi alternatiu del mes de juliol

