L'oposició demana a Sánchez que rectifiqui i permeti que els nens puguin passejar

La proposta del govern espanyol de deixar sortir als nens per acompanyar els seus pares a comprar, a la farmàcia o al banc no ha satisfet l'oposició. Pablo Casado, Inés Arrimadas, Íñigo Errejón i Gabriel Rufián han reclamat més flexibilitat a Pedro Sánchez amb els menors, poques hores abans que el president del govern espanyol hagi de passar pel Congrés dels Diputats per demanar una nova pròrroga de l'estat d'alarma.El president del PP, Pablo Casado, ha exigit al govern espanyol que rectifiqu i la seva proposta sobre la sortida de casa dels nens i els permeti fer passejos curts per zones obertes, no només anar amb els seus pares a comprar al supermercat o a treure diners del banc, dos espais "concorreguts i amb risc de contagi". "Demano al govern, també com a pare, que rectifiqui i permeti passejos curts per zones obertes", ha reclamat Casado a través de Twitter.En la mateixa línia, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha dit que cal permetre als nens que surtin de casa, però per fer "passejos limitats, a l'aire lliure i prop del seu domicili", no per anar a llocs "de contagi". "El govern ha de corregir-ho i no prendre mesures improvisant i sense consens", ha reclamat Arrimadas.Podem, soci de govern del PSOE, també ha demanat que els nens puguin sortir a passejar “amb cautela” acompanyats d’un adult. Així ho ha assegurat el portaveu del partit lila, Pablo Echenique, que en roda de premsa ha assegurat que espera que es produeixi una “rectificació”.Per la seva banda, Ada Colau, també s'ha mostrat crítica amb la proposta del govern espanyol. "Els nens han de poder sortir per respirar a l'aire lliure, no per consumir en espais tancats", ha reclamat la líder dels comuns, que també ha demanat que l'executiu de Sánchez ho esclareixi "com més aviat millor".El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha apuntat que les sortides dels nens no poden ser per acompanyar els pares a comprar sinó que calen "franges horàries establertes per edat i zones d'esbarjo habilitades i controlades". El portaveu de Més País, Íñigo Errejón, també ha demanat al govern que rectifiqui i permeti sortides al carrer i no en espais tancats on hi ha més risc de contagi.Després de la reunió celebrada aquest dimarts, el govern espanyol ha detallat que els nens fins a 14 anys podran sortir de casa a partir de dilluns. La mesura, avançada dissabte pel mateix Pedro Sánchez en la seva última compareixença pública, pretén relaxar el confinament per als menors d'edat, per bé que els nens només podran sortir acompanyats dels seus pares per anar a comprar, i no podran jugar en parcs ni en d'altres espais públics.A partir del 27 d'abril, els nens podran acompanyar els pares quan vagin al supermercat, la farmàcia o el banc. "Volem que la sortida sigui controlada, complint de manera escrupolosa les mesures d'higiene i distància", ha exposat la ministra portaveu, María Jesús Montero, en roda de premsa. "És responsabilitat dels adults", ha recalcat Montero, que ha anunciat la validació de l'ampliació de l'estat d'alarma fins al 9 de maig, una proposta que l'executiu traslladarà al Congrés dels Diputats demà dimecres.

