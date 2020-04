Mai havia plogut tant a Barcelona a l'abril des que hi ha registres

Precipitacions acumulades en el present episodi de pluja Foto: Meteocat

La quantitat de pluja que està caient a Barcelona des de dissabte , de manera gairebé ininterrompuda, no és en absolut normal. Així ho confirmen les dades recollides per l'Observatori Fabra, que confirmen que aquest és el mes d'abril més plujós a la ciutat des que ho van començar els registres, fa 107 anys.Segons aquestes dades, a les cinc de la tarda d'aquest dimarts s'havien recollit 205 mm -més de dos litres per metre quadrat-, superant àmpliament l'anterior rècord, de l'abril del 1942, que era de 185.4 mm. Una marca que encara se superarà amb més marge, tenint en compte que no ha parat de ploure, i que queda encara una setmana llarga per acabar el mes.En el present episodi de pluja, des de dissabte, la quantitat registrada a l'Observatori Fabra era a les 17h de de 161,4 mm. Altres observatoris catalans han registrat igualment xifres elevades, especialment els més propers a la capital, amb set d'ells per damunt dels 150 mm.Les pluges es preveu que continuïn fins demà dimecres a bona part del país. Protecció Civil ja va activar dilluns els plans INUNCAT i VENTCAT , així com va recomanar informar-se permanentment de la situació meteorològica i les possibles afectacions viàries abans de sortir de casa.Tot i que la mobilitat ja està molt restringida per l'estat d'alarma, Protecció Civil reclama encara més extremar les precaucions entorn de rius i rieres perquè poden portar aigua abundant de forma sobtada i convertir-se en una zona extremadament perillosa.

