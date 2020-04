Com funcionaria el carnet d'immunitat si es posés en marxa a Catalunya?

L'expressió "passaport immunitari" apareixia en el paràgraf número 8 del decàleg de l'informe de desconfinament elaborat per Oriol Mitjà que va facilitar Presidència aquest diumenge, tot just després que acabés la compareixença del president Quim Torra. Amb el pas dels dies, però, aquest carnet ha desaparegut de les recomanacions en l'informe definitiu, per bé que hi ocupa un annex de set pàgines en el qual es detalla com funcionaria una mesura que divideix els experts i ha generat debat al Govern A partir de la pàgina 41 es detalla com funcionaria la mesura, que seria equivalent a un carnet de vacunació. El propòsit, segons els experts, és "accelerar el retorn a la feina, escoles i vida social de forma segura". Podria tenir participació pública -historial clínic- però també privada, a través de certificats digitals emesos per laboratoris d'anàlisi d'aquets tipus. El model proposa 3 colors per distingir persones: vermell, groc i verd.Què vol dir vermell? Que s'ha donat positiu en una prova PCR -les més fiables- i que cal mantenir un aïllament de 14 dies o bé fins que el test surti negatiu. En el cas del groc, es tracta de qui ha donat negatiu fa menys de trenta dies. No té la infecció activa i té poc risc de contagiar persones, però no està protegida contra la malaltia. Podria, per tant, mantenir interacció social i treballar amb precaucions.Si s'està dins del grup verd, vol dir que el resultat serològic -via sang- és positiu, la qual cosa indica que ja ha passat la infecció i no la té activa. "Possiblement", diuen els experts, està temporalment immunitzada. Això li permetria mantenir la interacció social i treballar, tot i que caldria reconfirmar el cap de mig any. L'acreditació "permetria l'entrada a certs espais amb alt risc de transmissió, com és el cas d'hospitals, empreses, edificis públics i avions", tal com es detalla a la pàgina 42.Els experts insisteixen que seria una mesura d'emergència i "extraordinària", amb una durada temporal i la necessitat de "desaparèixer" quan sigui possible. El seu ús s'hauria de limitar a espais i situacions determinades d'alt risc de contagi, sempre garantint criteris de bioètica, equitat, privacitat, universalitat i també el compliment dels estàndards europeus en ús de dades personals. També s'insisteix que caldria "evitar" que les dades fossin controlades per grans operadores o bé per l'Estat. No es podria posar en marxa, per tant, sense avaluar canvis legals, encara que fossin temporals.Pel que fa als detalls tècnics, el passaport immunitari podria comportar la posada en marxa d'un certificat digital per acollir l'acreditació de l'estat. Es podria tenir, per tant, a través de l'aplicació contra la pandèmia que ja ha posat en marxa Salut, però també amb la targeta sanitària o bé en format paper. En teoria, el certificat podria ser operatiu per desconfinar de manera diferencial segons l'estat d'immunitat, i també per permetre o restringir l'accés a les àrees de risc, com el transport públic.Els experts també assenyalen que qualsevol estratègia de certificació ha d'incloure les persones vulnerables, la gent gran i els menors. En aquest sentit, s'haurien d'identificar persones de baix risc perquè treballin amb persones d'alt risc, com seria el cas de les residències d'avis. A les empreses, pr exemple, s'hi podria haver de situar un lector de codis QR que serveixin per validar el certificat digital.

Eines i estratègies pel des... by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor