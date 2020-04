El govern espanyol carrega contra les crítiques de la Generalitat i nega haver recentralitzat

Per contra, ha acusat JxCat de plantar "banderes davant un virus que no entén de territoris" i ha retret al govern de la Generalitat les paraules del conseller d'Interior, Miquel Buch, sobre les 1.714.000 de mascaretes enviades per l'executiu a Catalunya, i les de la portaveu Meritxell Budó, sobre el fet que una Catalunya independent hauria gestionat millor la crisi. "Aquest no és el camí", ha afirmat Darias.

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, ha negat aquest dimarts que el seu executiu hagi actuat amb centralisme i sense tenir en compte l'experiència de gestió de les CCAA a l'hora d'abordar la crisi del coronavirus. Segons Darias, el seu executiu treballa "de la mà" dels governs territorials.Per contra, ha acusat JxCat de plantar "banderes davant un virus que no entén de territoris" i ha retret al govern de la Generalitat les paraules del conseller d'Interior, Miquel Buch, sobre les 1.714.000 de mascaretes enviades per l'executiu a Catalunya, i les de la portaveu Meritxell Budó, sobre el fet que una Catalunya independent hauria gestionat millor la crisi. "Aquest no és el camí", ha afirmat Darias.





Segons Cleries, la "deriva autoritària" del govern espanyol afecta també la "llibertat d'expressió". "No s'equivoquin més, respectin els governs democràtics de cada CCAA i donin-los suport, perquè cada territori coneix a fons les seves competències i necessitats", ha dit el senador, que ha insistit que el govern de la Generalitat ha de poder gestionar el desconfinament.



Per contra, Darias ha negat cap centralisme i ha acusat JxCat d'entestar-se a "posar banderes davant un virus que no entén dels territoris". En aquest marc ha afirmat que "no és admissible" fer paral·lelismes "de molt mal gust" amb les banderetes enviades o "parlar que amb un altre sistema de govern la cosa hauria anat millor". "Estem en una situació extraordinària, en una pandèmia sense precedents, i responem amb mesures dures que estan acreditant que estan donant resultats", ha afirmat la ministra. Darias ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta del senador de JxCat Josep Lluís Cleries, que ha acusat el govern espanyol de "recentralitzar" per motius "polítics" i no "sanitaris". Cleries ha recordat que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat una desescalada diferenciada per territoris. Per això ha preguntat si l'executiu retornarà les competències a les Comunitats Autònomes o continuarà "amb la bandera de la unitat, la imposició i la recentralització".Segons Cleries, la "deriva autoritària" del govern espanyol afecta també la "llibertat d'expressió". "No s'equivoquin més, respectin els governs democràtics de cada CCAA i donin-los suport, perquè cada territori coneix a fons les seves competències i necessitats", ha dit el senador, que ha insistit que el govern de la Generalitat ha de poder gestionar el desconfinament.Per contra, Darias ha negat cap centralisme i ha acusat JxCat d'entestar-se a "posar banderes davant un virus que no entén dels territoris". En aquest marc ha afirmat que "no és admissible" fer paral·lelismes "de molt mal gust" amb les banderetes enviades o "parlar que amb un altre sistema de govern la cosa hauria anat millor". "Estem en una situació extraordinària, en una pandèmia sense precedents, i responem amb mesures dures que estan acreditant que estan donant resultats", ha afirmat la ministra.

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dilluns que una Catalunya independent hauria pres mesures abans per afrontar la pandèmia del coronavirus i que això li hauria permès tenir unes xifres menors de víctimes i de contagiats. En aquests termes s'ha expressat en una entrevista a Ràdio 4 i s'ha refermat, al cap d'unes hores, en la roda de premsa diària de l'executiu."Probablement no tindríem tants morts ni infectats", ha recalcat Budó, que ha indicat que s'hauria pogut actuar quinze dies abans. En tot cas, la Generalitat va apostar pel confinament total el 13 de març i, dues setmanes abans, l'agenda institucional -amb el president Quim Torra al capdavant- estava marcada per l'acte del Consell per la República a Perpinyà , al qual van assistir tots els consellers de Junts per Catalunya (JxCat)."Avançar-se és crucial", ha determinat Budó, que ha criticat la recentralització promoguda pel govern espanyol amb l'estat d'alarma. La consellera de la Presidència també ha indicat en la roda de premsa telemàtica que no està escrit enlloc que la Generalitat no pugui pensar en com planificar el desconfinament. El pla presentat pel doctor Oriol Mitjà, que inclou un passaport immunitari, s'aprovarà a finals d'aquesta setmana

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor