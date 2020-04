La Fiscalia investiga 20 residències de Catalunya pel coronavirus

La Fiscalia investiga vint residències a Catalunya (divuit a Barcelona i l'àmbit metropolità, una a Lleida i una altra a Tarragona) per denúncies interposades per familiars i treballadors dels establiments, entre altres, a l'entorn de la gestió per la crisi del coronavirus.Es tracta d'investigacions dins l'àmbit penal, per bé que la Fiscalia no ha fet públic per quins delictes. Al conjunt de l'Estat hi ha 86 investigacions d'aquest tipus en marxa. A banda, a Catalunya també hi ha obertes 50 investigacions dins l'àmbit civil, per 126 arreu de l'Estat. Les residències han estat un dels focus principals d'expansió de la Covid-19, i s'hi han produït més de 2.300 de les 8.400 morts que hi ha hagut a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. La setmana passada la Fiscalia anunciava que investigava set residències dins l'àmbit penal a Catalunya, és a dir, tretze menys que aquesta setmana. Fonts del ministeri públic subratllen, en aquest sentit, que els balanços setmanals no responen a fotografies fixes de la situació, ja que d'un a l'altre les xifres poden augmentar per noves denúncies, per exemple, o disminuir perquè alguna de les investigacions s'hagi arxivat, s'acumuli a alguna altra o s'hagi remès al jutjat, entre d'altres possibilitats.La Fiscalia afirma que des del principi de l'emergència sanitària ha fet seguiment “permanent” de la situació de les persones de la tercera edat i/o discapacitats, i “particularment” dels que viuen en centres i residències de gent gran.Segons les xifres del ministeri públic, a Espanya hi ha 5.457 residències, entre públiques i privades. Actualment té obertes 126 diligències civils relacionades amb l'empara dels drets individuals i col·lectius de les persones en situació de vulnerabilitat. Catalunya lidera aquesta llista amb 50 diligències.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor