TV3 consolida l'audiència del matí pel desplegament informatiu del coronavirus

Les xifres d'audiència de TV3 en aquestes últimes setmanes són, simplement, històriques. Així mateix ho defineixen des de la cadena, que s'ha consolidat com a referència informativa de la majoria de catalans en la crisi pel coronavirus. El TN Vespre, el producte més vist de sempre, ha superat en més d'una ocasió el milió d'espectadors, amb un registre de share abrumador. L'aposta per la informació en directe ha estat clara des del primer moment, amb el Planta Baixa, que ha passat de dues hores a tres i mitja, com a màxim exponent als matins. El Tot es Mou, ja a la tarda, també ha assolit registres d'espectadors mai vistos.El programa de Ricard Ustrell, la gran aposta de la casa aquesta temporada, ha passat a ser la referència de la primera part del dia, a falta d'Els Matins de Lídia Heredia, que tornarà en poques setmanes. El Planta Baixa va entomar el repte, amb emissió conjunta pel 3/24, i està aconseguint retornar la confiança amb bones xifres d'audiència.Segons dades a les quals ha tingut accés, aquest mes d'abril almenys 820.000 espectadors connecten en algun moment amb el programa al llarg del matí. Durant les primeres setmanes de confinament es van registrar diversos pics de més d'un milió.La quota de pantalla es manté al voltant del 20% tots els dies i ahir, per exemple, van tancar amb 299.000 espectadors de mitjana, xifres molt bones per la franja. L'audiència del Planta Baixa segueix sempre una corba ascendent. Com menys estona quedi pel TN Migdia, presentat aquests dies per Ariadna Oltra, més audiència.Des que va començar la temporada a mitjans de setembre, més de 3.862.000 persones han vist almenys un minut del Planta Baixa. O, el que és el mateix, mitja Catalunya.Són reflex del gran domini de TV3 en aquests moments les dades facilitades per la cadena en el tancament del març, el 32è mes consecutiu en què la televisió pública catalana és líder. La cadena va ser la més vista en 28 dels 31 dies del mes. De mitjana, va assolir una quota del 16,3%, més de cinc punts i mig per sobre de la seva perseguidora, Telecinco.

