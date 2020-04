GUIA Tot el que cal saber del desconfinament dels infants

Quan falten tres dies per al tret de sortida dels passejos controlats amb nens, el govern espanyol ha concretat les condicions en què els infants podran sortir de casa . L'executiu de Pedro Sánchez ha hagut de fer marxa enrere en la seva proposta inicial que només preveia que els menors de 14 anys poguéssin acompanyar els adults a fer la compra, a la farmàcia o al banc. Una decepció per a les famílies que esperaven poder airejar els seus fills sense haver-los de dur a llocs tancats i amb risc contagis. Cap menció tampoc als adolescents.La sortida controlada dels nens a partir del pròxim diumenge marcarà un punt d'inflexió en el confinament. És la primera mesura de relaxació que es prendrà d'una desescalada que no arrencarà fins a la segona meitat de maig. Podran sortir un cop al dia entre les 9 del matí i les 9 del vespre, hauran d'anar sempre acompanyats per un adult, podran córrer, saltar i fer exercici permanentment supervisats i ningú es podrà allunyar a més d'un quilòmetre de casa., totes les preguntes amb resposta, sobre les sortides controlades dels infants.

