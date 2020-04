Detingut un home a Alacant per saltar-se el confinament quatre vegades per anar a pescar

Agents de la Guàrdia Civil han detingut un home a Torrevella (Alacant) per saltar-quatre vegades el confinament decretat per la pandèmia de coronavirus per anar a pescar, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.L'ara arrestat, abans d'aquesta última ocasió, ja havia estat identificat prèviament fins a tres vegades pels agents de la localitat mentre es trobava pescant. Per a això, el detingut saltava la tanca del perímetre de moll de La Sal.En aquesta quarta ocasió, el presumpte autor dels fets ha estat finalment detingut per un delicte de desobediència, en trencar, de manera reiterada, les restriccions del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual s'estableix l'estat d'alarma.

