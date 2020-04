Denuncien l'ús d'estudiants d'infermeria com a treballadores «low cost» en hospitals catalans

El sindicat Infermeres de Catalunya ha criticat que alguns hospitals catalans utilitzin les estudiants d'infermeria com a infermeres "low-cost" durant l'epidèmia del coronavirus. En un comunicat , l'organització alerta del risc que comporta "per als pacients i per a les estudiants" el fet que es tractin com a professionals les alumnes de quart any.Al text, el sindicat adverteix que les estudiants estan duent a terme tasques en unitats especialitzades o d'alta complexitat i de forma autònoma, posant en risc "la seva pròpia salut física i psicològica" i també la dels pacients.Durant la crisi del coronavirus, moltes estudiants de l'últim curs d'infermeria es troben als hospitals oferint suport, però el sindicat critica que la falta de professionals davant la crisi sanitària "no justifica la suplència amb personal no qualificat". En aquesta direcció apunten que "per molta bona predisposició que es tingui, no tenen les competències necessàries legalment reconegudes".Per això, Infermeres de Catalunya exigeix que es deixin d'utilitzar estudiants com a infermeres, tot demanant que es retirin "immediatament" dels llocs on estiguin assumint les tasques pròpies d'una infermera titulada i situant-les en funcions centrades en tasques de suport a les professionals.

