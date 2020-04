Un hospital de quatre estrelles: la transformació d'un hotel en l'extensió del Clínic

"L'hotel s'ha convertit en un braç de l'Hospital Clínic. La majoria d'ingressats provenen de l'hospital, alguns han estat a la UCI, i venen aquí a acabar el tractament", explica Carme Hernández, coordinadora d'infermeria

L'equip mèdic del Clínic, al hall del Catalonia Plaza. Foto: Albert Alemany

"La instal·lació ha estat dissenyada amb la mentalitat d'un cirurgià", precisa Antonio Alcaraz, a càrrec de la coordinació mèdica al Catalonia Plaza

La instal·lació de dispensació d'oxigen que s'ha fet a l'hotel medicalitzat. Albert Alemany

"El material ha anat canviant en funció del que arribava i ens hem hagut d'anar adaptant i ser, fins i tot, imaginatius", relata David Nicolás, coordinador clínic de l'hotel medicalitzat

Les vistes des d'una de les habitacions del Catalonia. Plaza Foto: Albert Alemany

200 professionals del Clínic estan treballant a l'hotel medicalitzat. Foto: Albert Alemany

"Estem bé. Els ànims estan estupends malgrat el cansament", assegura Alcaraz

Una professional de la neteja a la planta -1 de l'hotel. Foto: Albert Alemany

Vistes de la plaça Espanya des del vestíbul del Catalonia Plaza: Albert Alemany

Les busques del seu imponent rellotge segueixen minutant una ciutat que sembla desconeguda. Res té a veure la hibernació d'una plaça Espanya envoltada d'un trànsit intermitent i al ralentí amb el ritme frenètic que, de portes endins, es viu dins d'un hotel que circumstancialment ha deixat de ser hotel. Les quatre estrelles del mític Catalonia Plaza són ara l'extensió de l'Hospital Clínic. Allà hi ha ingressats a hores d'ara 150 malalts de coronavirus, una trentena menys que la setmana passada.La transformació es percep ja des del vestíbul. Només creuar la porta, a l'esquerra, hi ha els biombos vermells per on arriben els pacients. A la dreta, unes quantes bombones d'oxigen blanques. Darrere de la recepció ja no hi ha uniformes foscos, sinó bates blanques. Les columnes llises de color terrós estan ara folrades d'acolorits dibuixos que han enviat els nens. I, al fons, mantenint la presència i com si fos el símbol d'un altre temps, l'elegant piano negre de cua, que espera pacient tornar a ser tocat.A diferència de la dotzena d'hotels que allotgen contagiats lleus que no poden aïllar-se a casa o personal sanitari a Barcelona, les instal·lacions del Catalonia Plaza són les úniques que compten amb presa d'oxigen. "L'hotel s'ha convertit en un braç de l'Hospital Clínic. La majoria d'ingressats provenen de l'hospital, alguns han estat a la UCI, i venen aquí a acabar el tractament", explica Carme Hernández, responsable d'hospitalització a domicili del Clínic i, en aquests moments, coordinadora d'infermeria de l'hotel.Un total de 200 professionals sanitaris estan treballant aquí des del 25 de març. Van decidir traslladar-s'hi de forma voluntària i l'equip mèdic subratlla la "generositat" tant de la propietat com de la direcció de l'hotel per facilitar una transformació que mai ningú hauria imaginat. Amb quasi un mes de rodatge, les dinàmiques adquirides fan oblidar que, fins fa un mes i mig, el terra que es trepitja allotjava turistes.A la cinquena planta de l'edifici és on hi ha els pacients "més complexos". Només obrir-se la porta de l'ascensor, és tal qual l'entrada a un recinte mèdic. La mutació del que abans era un rebedor i distribuïdor d'habitacions és completa i s'ha replicat en sis pisos. Primer, l'àrea administrativa, de la qual s'encarreguen estudiants de medicina i infermeria. I, després, l'assistencial, dividida en dues zones: la neta i la "bruta", on s'ubiquen els pacients. S'ha instal·lat una porta de vidre d'obertura automàtica per separar-ne una de l'altra."La instal·lació ha estat dissenyada amb la mentalitat d'un cirurgià", puntualitza Antonio Alcaraz, cap d'urologia del Clínic i ara també al capdavant de la coordinació mèdica de l'hotel Catalonia de plaça Espanya. És a dir, tot ha estat pensat al mil·límetre per minimitzar així el risc de contagi. I ha funcionat. De la plantilla de 200 professionals de l'hotel, només han tingut cinc positius en un mes.El tub de coure que recorre tot el sostre per transportar l'oxigen travessa de zona a zona. Fora del recinte, pel carrer Tarragona, hi ha el tanc de 20.000 litres que el subministra. El mateix recorregut que el tub de coure segueix el cable del wifi, tan important per als pacients, que els permet el contacte amb els seus familiars, com per al personal sanitari. La instal·lació informàtica ha permès que treballin directament amb tot el programari de l'hospital. Analítiques, vies o radiografies de tòrax. L'hotel està preparat per a aquestes intervencions i per registrar-les com si fossin a l'edifici del carrer Villarroel. Just aquesta setmana, a més, estan instal·lant un sistema de vigilància per càmeres per poder monitoritzar els pacients i minimitzar les entrades i, per tant, els riscs de contagis.El vaivé de personal tant al despatx d'infermeria com al de metges o al magatzem és constant. Així com l'activitat a la zona d'impàs, on professionals mèdics i d'infermeria es treuen o es posen els equips de protecció, del tipus 2. Els d'ara són blaus. Abans, però, n'han tingut d'altres tipus, com ara de blancs. "Nosaltres no hem patit per la falta de material, però sí que aquest material ha anat canviant en funció del que arribava i ens hem hagut d'anar adaptant i ser, fins i tot, imaginatius", relata David Nicolás, metge especialista sènior encarregat de l'hospitalització a domicili del Clínic i, en aquestes circumstàncies, coordinador clínic de l'hotel.Supervisats per un altre company, els professionals que s'han equipat ja, s'endinsen en la zona dels pacients, lògicament aïllats de tota la resta. "Estan farts, desesperats per sortir", explica Nicolás mentre mostra com és una de les habitacions que els allotja. La planta dos està buida, però preparada. Esperen, però, no haver-la d'utilitzar. La capacitat màxima és de 450 llits, però ara tenen 150 pacients, cadascun d'ells en una cambra àmplia, pròpia d'un confortable hotel de quatre estrelles, i amb unes vistes privilegiades a les Torres Venecianes, la font de Montjuïc i el Museu Nacional d'Art Contemporani al fons.Tot, això sí, insòlitament solitari. "La setmana de l'aturada total, era espectacular", diu el doctor, que viu molt a prop de l'hotel. "És curiós, passes per aquí cada dia i no t'imagines que un dia serà el teu lloc de treball", reflexiona. El doctor Alcaraz defineix els ingressats a l'hotel com a "pacients de primera", tenint present que, malgrat les circumstàncies, les habitacions estan sent d'ús individual i són més espaioses i còmodes. Hi suma el "caliu humà" que transmet l'equip professional.Al migdia, a la planta 3, una infermera tot just arrenglera els folis amb mandales per repartir entre els pacients. Disposen també d'una petita biblioteca ambulant, de la premsa del dia, quaderns de dibuix i puzles. "Cultura en temps de quarantena", diu el cartell del racó on s'apila el material, a pocs metres de la màquina de raigs X per fer les radiografies toràciques. La dinamització la fan els propis professionals sanitaris amb l'aportació voluntària dels treballadors de l'Hospital Clínic. Tant prenen la temperatura al malalt com li recomanen una novel·la o l'incentiven a superar l'apatia en determinats moments.L'activitat estrella de la setmana és, sens dubte, el concurs de relats curts que s'ha organitzat per cada planta d'hospitalitzats per celebrar Sant Jordi aquest dijous. "Hi haurà diploma per als guanyadors", avança la coordinadora d'infermeria, a qui el somriure li traspassa la mascareta.La planta -1 del Catalonia Plaza allotja altres serveis essencials de l'atenció hospitalària. A l'esquerra, la cuina. A la dreta, primer, la sala dels sis telèfons a través dels quals s'informa les famílies de com estan els seus malalts. Metres més endavant, la sala dels professionals de la neteja, peça clau també a l'hora de minimitzar el risc de contagis. I la següent sala, abans completament diàfana, ha estat reconvertida en una farmàcia. Les encarregades expliquen que el més administrat per als infectats de coronavirus és l'azitromicina i la hidroxicloroquina. També antibiòtics, heparina i antiinflamatoris."Estem bé. Els ànims estan estupends malgrat el cansament", assegura Alcaraz. Assenyala que, a l'estrès de treballar amb el risc de contagi se suma l'estrès de quan es torna a casa amb la família. En el seu cas, ha pogut aïllar-se i fa quasi dos mesos que no veu la seva parella i els seus fills petits, però altres companys no han tingut aquesta opció."Ha estat un repte per a tots. Som gent de diferents disciplines i especialitats i estem aquí treballant de forma conjunta i transversal. Per a nosaltres hi haurà un abans i un després", admet Carme Hernández, que recorda que en l'equip han integrat estudiants i residents sense plaça assignada. Dermatòlegs, nefròlegs o uròlegs treballen colze a colze amb especialistes en medicina interna per fer front a la pandèmia. "Amb aquesta crisi, ens hem reinventat", resumeix Alcaraz.Amb aquesta heterogeneïtat d'especialitats conjurades des de fa un mes contra la Covid-19, l'engranatge de l'hotel medicalitzat funciona amb la precisió del rellotge del Catalonia Plaza. Un tic-tac que marca, per una banda, el pols de la ciutat. I, per l'altra, la cursa que, de portes endins, s'està corrent perquè, més aviat que tard, l'hotel pugui tornar a ser hotel.

