Can Ruti dona d'alta el seu pacient número 1.000 de coronavirus

L'Hospital Germans Trias de Badalona, conegut popularment com a Can Ruti, va donar d'alta aquest dilluns 20 d'abril el seu pacient número 1.000 ingressat per Covid-19, segons ha comunicat aquest dimarts. Es tracta d'un home que estava ingressat al centre des del 25 de març, i que ha superat la pandèmia després de passar pel Servei de Medicina Interna.A mode de celebració, la direcció de l'hospital ha obsequiat el pacient amb un ram de flors. Tal com afirmen fonts del centre sanitari, va ser un "emotiu moment de reconeixement tant pel pacient com pels propis professionals". A través de xarxes socials, el centre ha compartit un emotiu vídeo amb els moments de la despedida del pacient.El primer pacient contagiat de coronavirus va ingressar al Germans Trias el 9 de març. Des d'aleshores, l'hospital s'ha transformat i ha ampliat el nombre de llits, especialment els destinats als pacients crítics, per fer front a la pandèmia.El director del centre, Antoni Dávalos, posa en relleu "els esforços dels professionals, que han fet possible" que en poc mes d'un mes l'hospital arribi a la xifra de 1.000 pacients recuperats, sent el primer de Catalunya que ho aconsegueix. D'aquests, 170 provenien de les àries d'hospitalitzats crítics.

