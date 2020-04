Els vols de baix cost desapareixeran si s'imposa la distància social als avions

Juntament amb l'OMS i altres organitzacions internacionals, les aerolínies estan treballant aquesta setmana en les seves recomanacions per reactivar els viatges.Des d'IATA veuen amb bons ulls l'ús de mascaretes i guants o la limitació de l'equipatge en cabina com a mesures per restaurar la confiança entre els passatgers "sempre que tinguin el vistiplau de les autoritats sanitàries".Tot i això, el lobby de les aerolínies admet que si les mesures són "molt exigents" impactarà en "l'eficiència de les operacions", un factor molt important especialment per les companyies de baix cost.