El Barça vendrà el nom del Camp Nou per combatre el coronavirus

El Futbol Club Barcelona ha anunciat aquest dimarts que cedirà els drets del nom del seu estadi la temporada 2020/21. Així, el Camp Nou canviarà de nom el curs que ve per aconseguir recursos contra el coronavirus.La junta directiva que presideix Josep Maria Bartomeu ha aprovat la cessió dels title rights, que des d'ara seran gestionats per la Fundació Barça que, al seu temps, buscarà un patrocinador que vulgui adquirir els drets durant la propera temporada.Aquesta mesura històrica servirà per aconseguir uns diners que es destinaran a finançar "projectes d'investigació i projectes destinats a lluitar contra els efectes de la Covid-19", tant a nivell local com a nivell internacional, segons informa el Barça en un comunicat La venda del nom del Camp Nou és un actiu comercial del qual en els últims anys el club ja s'havia plantejat treure'n suc. De fet, l'opció ja es va aprovar el 2014 en un referèndum. El club apunta que es reservava aquesta possibilitat de cara a finançar el futur Espai Barça , un pla "compatible" amb la comercialització dels title rights del futur Camp Nou.

