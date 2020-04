El Sismògraf d'Olot, que s'havia d'iniciar per Sant Jordi, es reinventa

Amb una conferència de premsa multitudinària virtual –en què han participat 54 persones– els organitzadors del Festival Sismògraf d'Olot d'enguany, que s'havia d'iniciar aquest Sant Jordi, han anunciat la seva voluntat de no anul·lar la desena edició del "festival que detecta el moviment", sinó de redefinir-la tot aixoplugant-se en el lema de la llei de la conservació, és a dir, que "res no es crea ni es destrueix, tot e(n)s transforma".



D'entrada ha restat prou clar que si en aquesta edició s'havien proposat una "erupció" basada en la responsabilitat, tant ecològica com social, que abastava l’organització del festival (treballadors, contractació, empreses col·laboradores…) i la mateixa mirada artística sobre les produccions i la programació expandida que es presentava, ara més que mai han d’adoptar mesures per ajudar o, ni que sigui, no perjudicar davant l'estat d'alarma imposat i que ha obligat tot el món de la dansa a romandre públicament en quietud.

La conferència de premsa del Sismògraf ha congregat fins 54 persones. Foto: XBC.

De fet, el Sismògraf, com a festival estratègic de dansa de Catalunya, ja ha començat a treballar juntament amb Catalan Arts per a iniciar línies d’ajut al sector de la dansa, una feina que s'està duent a terme colze a colze amb les companyies. La primera fase consisteix a contactar amb totes elles per a conèixer quines són les seves necessitats i peticions i, a partir d’aquí, analitzar-les, establir unes estratègies i trobar en cada cas quina és la millor manera d’ajudar- les, com pot ser l'anul·lació de contractes previstos per força major perquè puguin acollir-se a les ajudes que preveuen les administracions.

Miquel Curanta, director de l’ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals), ha destacat que treballen per concentrar a la tardor la majoria de festivals de primavera que ha calgut de suspendre, com el propi Sismògraf, el Mercat de Música Viva de Vic, la Fira Tàrrega o el Festibal Mediterrani de Manresa.

Tena Busquets, directora del festival, ha destacat tres eixos de la transformació del Sismògraf, en què "res tornarà a ser com abans":

▪ El Sismògraf Pro digital, aquest divendres 24 d'abril, amb més de 200 professionals inscrits, que celebrarà la jornada professional centrada en la sostenibilitat i en el suport a companyies (a través de la presentació de projectes i la celebració d'speed meetings amb programadors).

▪ El suport al sector com a prioritat: el festival estratègic de dansa reprograma el màxim d'espectacles a la tardor amb la celebració de dos Sismodays (20 de setembre i 3 d'octubre), les Rèpliques i els Piroclasts.▪ L'estrena de Mar Gómez, els francesos Adhok, Juan Carlos Lérida i La Veronal, que seran algunes de les companyies que formaran part de la programació del Sismògraf a la tardor.Durant la compareixença virtual –que ha comptat amb la presència de Tena Busquets (Sismògraf); el batlle d'Olot, Pep Berga; el diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira; i, el director de l’ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals), Miquel Curanta– s'ha destacat el manteniment de la Jornada Pro , ja prevista aquest 24 d'abril, per bé que ara en format virtual i que ja compta amb més de dos-cents inscrits, en un seminari sobre l'emergència climàtica i la cultura "que té encara més sentit en el context actual", com ha assenyalat Busquets.Aquesta jornada es desenvoluparà en quatre eixos:

• Seminari Urgència climàtica i cultura. Organitzat per Pyrenart amb la col·laboració del Sismògraf que es podrà seguir via Facebook Live, YouTube i Zoom. Aquest seminari posarà en agenda mesures ràpides i contundents sobre el medi ambient des del sector cultural amb les intervencions d'expertes i experts del camp de la història de l’art, el comissariat, la programació i la pràctica artística.



• Cambra Magmàtica. Enguany serà un espai virtual on companyies seleccionades pel Sismògraf presentaran els seus projectes i proposaran fórmules de col·laboració (demanda de residència, coproducció, estrena, etc.). Hi participaran companyies com Colectivo Lamajara, Humanhood, Magí Serra & Anamaría Klajnšček, Quim Bigas, Quim Girón i Moon Ribas i Sonia Gómez, entre altres.



• Speed meetings. Un espai proporcionat pel Sismògraf on els artistes i companyies d'aquesta edició es podran reunir amb els programadors per tal d'ajudar-los a tenir més eines per a futures programacions, així com trobar un espai de complicitat en aquests moments complicats.



• I, per finalitzar la jornada, a les 18.30 h, es farà un brindis virtual per celebrar i reivindicar la cultura amb el hashtag #brindoperlacultura.

Les Festes del Tura podrien ser el tret de sortida del nou retrobament del Sismògraf sense distanciament. Foto: Martí Albesa.

Tardor de dansa amb estrena per Festes del Tura



La reprogramació de la majoria d'espectacles previstos per a l'edició 2020 del Sismògraf s'estructurarà aquesta tardor amb:



— Piroclasts: espectacles que es celebren fora de les dates previstes o en espais fora d’Olot.



— Sismodays: jornades amb diversitat de propostes que tindran lloc el 20 de setembre i el 3 d'octubre.



—Rèpliques: espectacles ja programats que passaven fora dels dies del festival.



El primer Piroclast confirmat tindrà lloc durant les Festes del Tura (entre el 4 i 8 de setembre) quan es durà a terme la residència de la Cia. Mar Gómez i l'estrena del seu espectacle Sempreviva, que havia d'inaugurar el festival aquesta setmana.



Per a celebrar l'essència del Sismògraf com una autèntica festa de la dansa amb diversitat de propostes es celebraran dos Sismodays. El primer, el 20 de setembre, amb una redefinició de l'Itinerari de dansa al Parc Nou que encabirà la majoria de peces de carrer d'aquesta edició 2020. I el segon, el 3 d'octubre, amb els sites urbans programats (com Las horas del sacrificio, de Juan Carlos Lérida, a la Plaça de Braus, Ívides, d'Ívida Cynara, al claustre del Carme o The Beauty of it, d'Ángel Duran, entre altres), així com Pasionaria, de La Veronal (que ja s'havia programat en aquesta data com a Rèplica), l'internacional Immortels-Le Nid, de la companyia AdHok i la celebració al final del dia de la Sismoparty.



Per últim, les Rèpliques mantenen la seva programació el dijous 24 de setembre amb ¡AY! ¡YA!, de Macarena Recuerda Shepherd, el 8 de novembre amb Around the World, dels Brodas Bros, i el 21 de novembre amb LÙ 路, de Cia. Maduixa.





Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor