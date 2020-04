La Marató d'enguany es dedicarà finalment a la Covid-19

Canvi sense precedents en la programació de la Marató de TV3 i de Catalunya Ràdio. L'edició d'enguany finalment no es dedicarà a les malalties mentals, tal com estava previst, sinó a la recerca contra la lluita de la Covid-19. Així ho ha comunicat aquest dimarts la fundació que hi ha rere la iniciativa solidària, que cada any recapta milions d'euros.Segons han explicat, el motiu per fer aquest canvi és la situació d'extrema excepcionalitat en la qual estem immersos des de fa poques setmanes per culpa de la pandèmia del coronavirus. El programa, com sempre, buscarà reunir diners per invertir-los en programes de recerca, però enguany tindrà especial importància la branca de divulgació i informació sobre la malaltia, amb la qual ja farà uns quants mesos que vivim. La Marató s'emetrà pels mitjans públics al desembre.L'edició sobre les malalties mentals es manté, però serà l'any vinent, el 2021, coincidint amb el seu 30è aniversari. Serà llavors quan es tractarà la investigació de patologies com l'esquizofrènia, la depressió o l'ansietat, que afecten un quart de la població mundial en algun moment de la seva vida. La feina feta fins ara, amb iniciatives i projectes, també es mantindran.La Marató de TV3, precisament, es va dedicar a les malalties infeccioses, com la Covid-19, l'any 2017. Ara bé, en aquell moment era impossible pensar que, només tres anys després, el món estaria en una situació com l'actual.L'objectiu, com cada any, també passarà per superar la recaptació de 2018, el màxim històric del programa. En aquell programa destinat el càncer es van aconseguir més de 15 milions d'euros

