El govern espanyol planteja prioritzar el teletreball dos mesos més

La reunió del consell de ministres d'aquest dimarts ha servit per validar mesures transcendents, que tenen relació amb les mesures de desconfinament que ja s'aplicaran la setmana que ve i les ajudes públiques per pal·liar la crisi econòmica vinculada als estralls del coronavirus. El govern espanyol ha validat que els menors de fins a 14 anys puguin sortir de casa a partir de dilluns per acompanyar els pares a comprar. Entre el paquet de mesures econòmiques, la Moncloa també ha anunciat que proposa ampliar el teletreball dels empleats que el puguin exercir dos mesos més.La ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha explicat que el govern espanyol considera indispensable "prorrogar" la recomanació que el teletreball sigui una via "prioritària o preferent" per exercir les responsabilitats laborals. "S'ha demostrat com un mecanisme tremendament eficaç, que permet continuar l'activitat econòmica en una situació excepcional", ha exposat Calviño en la roda de premsa posterior al consell de ministres, en la qual ha comparegut amb la ministra portaveu, María Jesús Montero. La titular d'Economia també ha detallat que l'executiu estudia mesures de finançament a aquelles empreses que "inverteixen" en l'extensió del teletreball.Calviño ha presentat un paquet d'una trentena de mesures econòmiques per ajudar a combatre l'impacte del coronavirus en el sector empresarial i el mercat laboral. Entre les iniciatives desplegades per l'Estat hi figuren mesures per valor de 1.100 milions d'euros per oferir liquiditat a les empreses, especialment autònoms i petites i mitjanes empreses; una ampliació de l'àmbit d'aplicació dels ERTO per cobrir la reducció d'activitat dels sectors essencials; la reducció al 0% de l'IVA aplicable al subministrament de material sanitari a hospitals o entitats públiques sense ànim de lucre; l'ampliació de la cobertura d'atur per als acomiadats en període de prova; o la reducció de l'IVA de llibres, revistes i diaris electrònics per equiparar-los als de paper.Després de la reunió celebrada aquest dimarts, el govern espanyol ha detallat que els nens fins a 14 anys podran sortir de casa a partir de dilluns. La mesura, avançada dissabte pel mateix Pedro Sánchez en la seva última compareixença pública, pretén relaxar el confinament per als menors d'edat, per bé que els nens només podran sortir acompanyats dels seus pares per anar a comprar, i no podran jugar en parcs ni en d'altres espais públics.A partir del 27 d'abril, els nens podran acompanyar els pares quan vagin al supermercat, la farmàcia o el banc. "Volem que la sortida sigui controlada, complint de manera escrupolosa les mesures d'higiene i distància", ha exposat la ministra portaveu, María Jesús Montero, en roda de premsa. "És responsabilitat dels adults", ha recalcat Montero, que ha anunciat la validació de l'ampliació de l'estat d'alarma fins al 9 de maig, una proposta que l'executiu traslladarà al Congrés dels Diputats.La decisió del consell de ministres presenta diferències en relació a l'informe elaborat pels especialistes de l'associació de pediatria espanyola, que preveia que les mesures de desconfinament incloguessin tots els menors de 18 anys. A Catalunya, per exemple, els experts recomanaven que poguessin sortir al carrer els nens i adolescents menors de 17 anys.Tot i que la mesura no s'ha fet pública fins després de la reunió del govern espanyol, la ministra d'Educació, Isabel Celáa, ja havia avançat a TVE durant el matí que el desconfinament només implicarà un "passeig curt", acompanyat d'adults i sense que això suposi jugar en "parcs públics". Ara bé, Celáa havia detallat que podrien sortir nens de fins a 12 anys. Posteriorment, el ministre de Consum, Alberto Garzón, ha exposat que es beneficiaran de les primeres mesures de desconfinament els nens i adolescents de fins a 14 anys.

