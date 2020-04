Una dotzena de propostes inèdites per a un Sant Jordi confinat

La diada de Sant Jordi ja és aquí. Enguany, però, una de les festes més apreciades pels catalans s’haurà de celebrar diferent a causa de la pandèmia del coronavirus. No es podran omplir els carreres ni les places de gent, roses i flors.Lluny d’intimidar-se, entitats, autors i editors d’arreu del territori s’han esforçat i se les han enginyat per preparar propostes per seguir gaudint del Sant Jordi i mantenir viva la tradició al voltant del llibre. Les iniciatives tenen enguany un toc molt virtual i gairebé totes es poden fer des del menjador o el balcó de casa.Us en presentem unes quantes. Hi ha presentacions, recomanacions, rutes literàries i fins i tot signatures per Internet. També roses de tot tipus, algunes de delicioses. I en algun punt, com a Lleida, no faltarà Lo Marraco esvalotant pels carrers de la ciutat per animar els més petits.

