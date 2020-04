El govern de Colau estén la mà a l'oposició per modificar els pressupostos

El regidor de Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha reconegut obertament que caldrà reformular els comptes del 2020 del consistori, i per fer-ho el govern d'Ada Colau ha estès la mà a l'oposició.Colau ja va avisar que la crisi sanitària havia afectat les arques municipals, provocant una caiguda d'ingressos de 200 milions d'euros . L'alcaldessa va assegurar que caldria "reajustar" la despesa de l'Ajuntament i el "marc financer" municipal i fins ara el seu govern ha evitat pronunciar-se sobre possibles retallades pressupostàries.Fins ara l'oposició s'havia mostrat crítica amb la gestió municipal de la crisi, acusant l'executiu d'actuar de manera unilateral. Al ple municipal extraordinari del 17 d'abril, el portaveu d'ERC, Ernest Maragall, va reclamar a Colau la convocatòria d'una taula de ciutat.Sobre les exempcions i rebaixes fiscals que proposen alguns grups de l'oposició, el regidor no ha tancat del tot la porta a modificacions fiscals però s'ha mostrat més partidari d'impulsar subvencions o ajuts que no pas abaixar impostos.En paral·lel a la taula de partits per modificar els pressupostos -aprovats pels comuns, PSC, ERC i JxCat- l'Ajuntament també ha convocat una taula de ciutat dimarts vinent per definir "un gran pacte per Barcelona" amb els principals agents econòmics i socials de la ciutat.Així ho ha explicat en roda de premsa el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, que ha anunciat que vol ser un pacte que "reimpulsi" la ciutat afectada per la Covid-19 "des de tots els punts de vista, començant per l'econòmic". "Estem afrontant una situació mai viscuda, per tant la resposta també ha de ser inèdita", ha dit fent una crida a articular aquest pacte basant-se en la "cohesió", l"equitat" i un model de ciutat que tingui més present les cures i sigui més habitable. Segons Collboni, el pla que surti de la taula ha de servir pel 2020 i el 2021.

