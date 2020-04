La iniciativa Llibreries Obertes ja ha venut més de 20.000 llibres per Sant Jordi

🎥 Aquest Sant Jordi, regalar llibres amb Òmnium i @obrimllibreries és així de fàcil!



Perquè una cultura forta i una gent compromesa són la força d’un país, fem que les llibreries tornin a aixecar la persiana 👉🏻 https://t.co/IyjGWvLau0#SantJordi20 pic.twitter.com/MsrQIItY8K — Òmnium Cultural (@omnium) April 21, 2020

La iniciativa liderada per Òmnium Cultural per reimpulsar Sant Jordi malgrat la crisi del coronavirus i paliar-ne l'imnpacte negatiu a les llibreries, ja ha aconseguit vendre més de 20.000 llibres. Es tracta de Llibreries Obertes , un portal que consta d'un catàleg amb més de 7.200 publicacions. Un cop escollida l'obra desitjada, l'usuari ha d'indicar la llibreria on recollirà la seva compra i el seu destinatari. Els diners seran ingressats a la botiga seleccionada i el llibre podrà ser recollit un cop l'estat d'alarma ho permeti.Amb aquest sistema, les llibreries reben el 100% de l'import de la venda. A més, el sistema de venda permet arrodonir el preu a l'alça per destinar diners a programes d'emergència social. A falta de dos dies de Sant Jordi, prop de 450 llibreries dels Països Catalans s'han sumat a la campanya, que permetrà als negocis llibreters ingressar mig milió d'euros fins la diada més esperada pel gremi.

