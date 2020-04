Detingut un home per abusar sexualment d'un nen de 3 anys i compartir el vídeo en fòrums pedòfils

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un home que presumptament va abusar sexualment d'un nen de tres anys i va compartir el vídeo en fòrum pedòfils. L'home, que ja ha ingressat a presó, utilitzava les imatges per accedir a fòrums que imposaven enviar material de producció pròpia per tenir accés.El vídeo es va gravar fa cinc anys. L'operació ha estat conjunta amb Europol, ja que un departament policial d'Austràlia va comunicar de l'existència d'un vídeo de catorze segons, trobat a Bèlgica i França, que podia tenir el seu origen a Espanya. En les imatges es veia abusos a un nen de tres anys per part d'un adult, però no es distingia la cara de cap d'ells ni tampoc se sentia cap so o veu rellevant.Per localitzar-ne l'autor, els investigadors va utilitzar tècniques consistents en disgregar cada element present a les imatges, de manera que es van poder aïllar aspectes com l'entorn i la roba, així com les característiques físiques de l'agressor.Els agents van rastrejar la dark web i van localitzar que el mateix usuari s'havia registrat en molts altres fòrums de pedòfils. De fet, van descobrir en fòrums ocults una adreça de correu electrònic que van poder rastrejar parcialment. Això els va portar a una data de naixement i a una ciutat de residència, Barcelona.Els investigadors van vincular l'autor amb un usuari d'una xarxa social, i van esbrinar que, entre les persones que relacionaven amb aquest perfil, hi havia una dona que tenia un fill amb el mateix nom que el títol del vídeo i que al 2015 tenia tres anys. El menor apareixia en moltes fotografies amb l'investigat, de manera que van concloure que el nen podia estar seguint patint abusos en l'actualitat.La Unitat Central de Delinqüència de la Policia Nacional no es va poder desplaçar a Barcelona perquè, el mateix dia que tenien previst viatjar es va decretar l'estat d'alarma pel coronavirus. Així, l'escorcoll del domicili del detingut el van fer agents de Barcelona amb el suport remot des de Madrid de la unitat central.En la inspecció dels ordinadors es van trobar els correus electrònics investigats i accessos a la dark web a través de diferents sistemes. Tot el material s'està analitzant perquè podria aportar pistes sobre altres investigats.

