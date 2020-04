La justícia belga desestima la demanda de Puigdemont contra Llarena

La justícia belga ha desestimat la demanda de Carles Puigdemont i els exconsellers a l'exili a Bèlgica contra el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena perquè es considera incompetent per resoldre el cas. El tribunal de primera instància de Brussel·les va donar la raó al jutge del Suprem el passat 27 de març, quan va concloure que les manifestacions de Llarena qüestionades per l'acusació es van produir en la seva condició de jutge i que, per tant, queden emparades per la immunitat de jurisdicció.La sala d'aquest tribunal civil també ha denegat la pregunta prejudicial al Tribunal de Justícia de la UE que reclamava l'acusació. Puigdemont i els exconsellers recorreran la desestimació al Tribunal Suprem de Bèlgica perquè consideren que "la interpretació sobre la immunitat de jurisdicció que fa el tribunal és incompatible amb l'espai comú de justícia europeu".

