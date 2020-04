Mor el conductor d'una furgoneta en un accident a la N-240 a l'Espluga del Francolí

El conductor d'una furgoneta ha resultat mort en un accident de trànsit aquest matí al punt quilòmetric 40,4 de la N-240 a l'Espluga del Francolí (Conca de Barberà). Amb aquesta s'eleva a 34 el nombre de víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2020.El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís aquest dimarts a les 11 del matí. Per causes que s'estan investigant, una furgoenta ha xocat contra la biona i com a conseqüència, ha mort el conductor. Tal com apunten les primeres investigacions, la víctima no portava cordat el cinturó de seguretat. Pel que fa a l'afectació diària, s'ha donat pas alternatiu a la via.

