GUIA Com protegir els infants del coronavirus quan surtin al carrer

Més de sis setmanes després, els infants podran tornar a trepitjar el carrer . Ho hauran de fer amb mesures de distanciament social i molta cautela, un fet a què no estan gens acostumats. Sortiran de forma controlada, per un breu període de temps, sense poder anar al parc ni tampoc retrobar-se amb ningú. Caldrà explicar-los-ho bé perquè se sentin segurs, perquè aquesta mesura que ha de servir per alliberar enyorances i frustracions del confinament no es converteixi en un pou de tensions i de por.De cara a protegir-se del coronavirus i prevenir contagis, hauran de prendre mesures higièniques i de seguretat estrictes. Us les recollim en aquesta guia

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor