«La llegenda de Sant Jordi» arriba a la petita pantalla per als infants confinats

El film de migmetratge català La llegenda de Sant Jordi, dirigit per Orna i per Porta Audiovisual, s'ha penjat en streaming arran del confinament per la Covid-19 . Es tracta d'un film de 45 minuts adreçat a tots els públics a partir de set anys, i s'acompanya de material didàctic entorn del mite.Pels creadors, l’ànim d’aquest projecte és "evidenciar" que la llegenda en si és molt més rica que la simple història princesa-drac-cavaller-rosa que se sol explicar. "Pretenem fer-la atractiva, oferir la redescoberta d’una història en què identificar-se. Aconseguir que emocioni", expliquen.El film, avalat pel Departament d'Ensenyament, va ser rodat amb el suport de la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i els ajuntaments de Girona i Banyoles en quinze localitzacions diferents de les comarques gironines.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor