L'informe d'Oriol Mitjà descarta incloure el passaport immunitari com a recomanació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha informat aquest dimarts de l'informe elaborat per l'epidemiòleg Oriol Mitjà a l'hora d'elaborar el desconfinament a Catalunya. Hi ha dues claus: el distanciament social i la capacitat de detectar la malaltia. Hi ha una qüestió que, finalment, no apareix com a recomanació. Es tracta del passaport immunitari, que apareixia en el decàleg fet públic diumenge i que ara s'ha convertit en una "possibilitat", segons ha indicat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.La relaxació es farà en cinc fases, i té en compte que ho poden haver rebrots. Es recomana que, fins que no hi hagi un pla de desconfinament general, hi hagi un pla específic per a nens i gent gran. El Govern ja té mesures preparades en aquest sentit, tot i que les iniciatives concretes han de ser aprovades per l'Estat. El Procicat, en tot cas, serà qui elaborarà el pla de desconfinament, i una reunió extraordinària del consell exectiu serà l'encarregada de validar-lo. Malgrat tot, és el govern espanyol qui té les competències per efectuar el desconfinament, i no la Generalitat."Esperem que siguin retornades", ha apuntat Budó. "Cal que es permeti que la desescalada es pugui territorialitzar i s'evitin els rebrots", ha assenyalat la consellera de la Presidència, que ha reclamat evitar una "nova onada". "A finals de setmana hem de veure on som", ha indicat Budó, en referència al marc competencial. El pla de desconfinament, en tot cas, ha de ser "obert", segons ha detallat la consellera de Salut, Alba Vergés, en la mateixa roda de premsa telemàtica de l'executiu.La conselleria d'Exteriors, a banda, ha analitzat quines són les mesures que han adoptat països d'arreu del món en referència als nens. A Islàndia, per exemple, no s'han tancat les escoles, i a Dinamarca ja s'ha encetat el procés per reobrir-les. El govern espanyol deixarà sortir els nens a partir de dilluns vinent, 27 d'abril , però la Generalitat vol que puguin començar a tornar al carrer a partir de divendres El Departament de Salut ha contractat 768 professionals sanitaris en els últims 10 dies, segons ha informat en roda de premsa la consellera Alba Vergés. També ha indicat que s'estan posant en marxa espais per tal de reubicar persones de residències de gent gran. Els trasllats d'aquest dimarts tenen a veure amb residents que havien donat negatiu, per tal de poder "sectoritzar" els geriàtrics. "Es tracta de reduir la transmissió del virus", ha recalcat Vergés. "No tot el que fem vindrà del sistema sanitari", ha dit.La consellera ha apuntat que hi ha un projecte en marxa amb l'Ajuntament i empreses privades per ajudar amb la compra persones que són vulnerables o que tenen malalties cròniques, especialment si no tenen un import proper. Es tracta de 20.000 lots de productes alimentaris que es faran arribar a persones grans i pacients de coronavirus a la capital catalana. 10.000 persones més grans de 70 anys han estat identificades pel consistori com a receptores d'aquesta ajuda.Les dades de morts per coronavirus a Espanya han tornat a patir un lleuger repunt. En les últimes 24 hores han perdut la vida 430 persones , una estadística que trenca la tendència a la baixa dels darrers dies. Aquest dilluns havien mort 399 persones, la xifra més baixa des del 22 de març. Després del recompte facilitat avui pel govern espanyol, a l'Estat ja han estat víctimes del coronavirus 21.282 persones.El nombre de nous contagis també manté l'estabilització de les últimes dates. En les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 3.962 nous positius, una dada lleugerament superior a la d'aquest dilluns. El recompte total de persones contagiades a Espanya s'eleva fins a les 204.178. Les estadístiques facilitades pel govern espanyol indiquen que el nombre de curats és de 82.514 persones, amb 1.928 nous casos.

Eines i estratègies pel des... by naciodigital on Scribd

