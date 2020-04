Plataforma per la Llengua denuncia que l'Estat discrimina el català en ajudes a emprenedors

❌ @desdelamoncloa només subvencionarà empreses que presentin projectes d'innovació tecnològica en castellà



‼️ Els proveïdors dels projectes estan obligats a treballar en castellà encara que el català sigui la llengua en què treballen habitualment



👉 https://t.co/jVEIK9SCWl pic.twitter.com/Ov1KYCNgiC — Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) April 21, 2020

La Plataforma per la Llengua ha denunciat en un comunicat la discriminació lingüística del govern espanyol en diversos aspectes de l'àmbit de l'educació i la innovació. En concret, que el Ministeri d'Economia ha aprovat unes ajudes per a programes d'emprenedoria per al desenvolupament tècnològic i de continguts que només acceptaran sol·licituds escrites "almenys" en llengua castellana.En aquest sentit, l'organització apunta que l'Estat "continua amb la dinàmica de regular en contra de l'ús de les llengües cooficials de l'estat", fet que "trenca la igualtat d'oportunitats" per a la ciutadania.La documentació adjunta també haurà de complir amb el requisit d'estar escrita "almenys" en castellà, fet que l'entitat considera "especialment greu, ja que genera una cadena d'impediments" quant a l'ús del català. Tal com explica la Plataforma, això implicarà que les empreses es veuran obligades a fer fractures en castellà malgrat que el català sigui la llengua en què treballen habitualment.L'autoanomenada "ONG del Català" també denúncia pràctiques semblants en els alumnes catalanoparlants que estudien batxillerat a l'estranger, els quals no podran examinar-se de català en un centre espanyol a l'exterior, una política "que es repeteix cada any", segons el comunicat.Segons l'entitat, l'aprovació de normes discriminatòries "és molt habitual", exposant requisits similars en cicles d'electromedicina clínica, ensenyament i animació socioesportiva i condicionament esportiu. A més, afirmen que aquests fets "obvien" que a l'Estat els alumnes catalanoparlants poden tenir necessitats especials.A l'escrit, la Plataforma per la Llengua més critica que l'Estat no és un "tot homogeni" i justifica els fets assegurant que aquestes polítiques tenen el seu origen "en la supremacia del castellà" que instaura la Constitució espanyola i que ha sostingut tradicionalment el nacionalisme espanyol".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor