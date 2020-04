SOS Racisme denuncia que l'estat d'alarma multiplica la «impunitat» dels abusos policials

SOS Racisme ha denunciat que l'estat d'alarma "multiplica la impunitat" dels abusos policials racistes. "Si en l'anomenada normalitat tenim infradenúnica, en un estat d'alarma necessàriament aquesta infradenúncia es multiplica perquè no tenim testimonis més enllà d'alguns vídeos de lluny amb dificultats per conèixer el context", ha lamentat Karlos Castilla, membre del consell de l'entitat i doctor en drets humans, durant la presentació de l'informe 2019 de l'entitat.Des que es va decretar l'estat d'alarma, l'entitat ha rebut dotze denúncies, set estan relacionades amb els cossos i forces de seguretat. "Veiem com el racisme no es confina i com les persones migrants i racialitzades no-blanques pateixen discriminació tant per part de les institucions i els respectius cossos de seguretat", diuen des de l'entitat.Segons SOS Racisme, la situació de confinament accentua la "discrecionalitat i impunitat" amb què actuen els cossos policials a través de la llei de seguretat ciutadana, coneguda com a "llei mordassa". La manca de testimonis al carrer, l'ampliació de criteris i la manca "habitual" de mecanismes de control intern de la tasca policial són alguns dels elements que provoquen aquest escenari, segons l'entitat.SOS Racisme també alerta que el racisme també ha crescut en les comunitats de veïns. "La major convivència fa aflorar actituds racistes que es tradueixen en greus vulneracions de drets", diuen. "Les possibles vies de protecció, com la mediació, no incorporen en la seva intervenció el racisme com un motiu que pot generar conflictes en aquests espais.L'entitat ha exposat les seves valoracions en la presentació del seu informe anual sobre el racisme a Catalunya, que enguany arriba a la seva onzena edició. Durant el 2019 SOS Racisme va identificar un total de 188 situacions de racisme el 2019, de les quals un 32% no han estat denunciades. "La desconfiança en el sistema i el context de vulnerabilitat en què es troben les persones que denuncien el racisme són alguns dels motius que expliquen aquesta infradenúncia, que comporta una invisibilització del racisme", defensen.En els casos vinculats als cossos de seguretat pública, la contra-denúncia policial, la desconfiança en la imparcialitat del sistema judicial, la manca d'un reconeixement institucional del racisme i la situació d'indefensió dels col·lectius vulnerabilitzats eleven la no-denúncia al 36% dels casos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor