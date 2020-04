VÍDEO Un cadell de guineu es deixa veure a Sant Quirze del Vallès

#eltempsdesdecasatv3 Animals desconfinats!! Cadell de guineu que ha caigut al jardí de casa pic.twitter.com/kpBI9qXEE9 — Elisenda Bascuñana (@elibascu) April 17, 2020

Un cadell de guineu va aparèixer, divendres passat, al jardí privat d'una domicili, situat a la urbanització del Castellet de Sant Quirze del Vallès, a prop de la serra de Galliners. Els propietaris van informar la Policia Local i aquests van traspassar-ho als Agents Rurals.L'animal va ser traslladat al Centre de Fauna de Torreferrusa, situat a pocs quilòmetres del lloc, a Santa Perpètua de Mogoda.És un capítol més d'aquesta sèrie sobre la fauna en zones urbanes. Fa uns dies, porcs senglars i un cabirol campaven per Castellar , també ha passat a Rubí i, fins i tot, senglars pel centre de Barcelona.Això ve provocat pel confinament i la pràctica aturada total de l’activitat humana, cosa que ha fet que surtin del seu hàbitat. Per això, en cas de trobar un animal salvatge, cal avisar les autoritats. Els Agents Rurals s'encarreguen d'acollir-los i d'intentar tornar-los al seu lloc d'origen.En alguns casos, si els cadells passen molt de temps amb humans, no poden tornar a la vida salvatge i van a centres d'educació mediambiental. Alguns centres veterinaris també serveixen de casa d'acollida temporal.

