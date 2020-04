«Un Sant Jordi Diferent», la cançó d'una vintena d'artistes catalans amb l'esperit del «Tot anirà bé»

Una vintena d'artistes catalans s'han unit per interpretar la cançó Un Sant Jordi diferent, amb què el grup pretén recollir l'energia "positiva" del popular lema " Tot anirà bé ", tal com expliquen en un comunicat. El tema ha estat compost escrit per Salva Racero i Xasqui Ten, que n'han escrit la lletra juntament amb Lídia Coll. El projecte, nascut en les últimes dues setmanes de confinament, té com a objectiu presentar Sant Jordi com a "celebració conjunta que englobi a tothom".Al text, els seus impulsors expliquen que hi inclouen totes les persones confinades, així com persones que han perdut negocis o que pateixen la malaltia. En aquesta direcció apunten que també pretén ser un reconeixement "a la generositat" dels que treballen a primera línia mèdica, dels qui cobreixen els mínims essencials i un cant a la solidaritat "científica, social, cultural i emocional".Al projecte hi participen artistes com Cesk Freixas, Joan Rovira, Guillem Solé (cantant de Búhos), Paula Valls, Joan Masdéu, Manu Guix, Salva Racero, Nacho Tarrés (cantant de Gossos), Sau30, Jordi Ginesta (Bonobos), Àlex Pérez, Ariadna Vieyra, Alessio Arena Sara Pi, o Jan i Ada Racero (del grup Nens), entre d'altres.

