VÍDEO Així sona la versió d'«Escriurem» de Miki Núñez contra el coronavirus

Les iniciatives en benefici de la recerca i la cura del coronavirus es multipliquen aquests dies. L'última és la que ha liderat el cantant terrassenc Miki Núñez, que ha fet una versió coral de la cançó Escriurem, amb diversos artistes. En concret, acompanyen Miki Núñez els també terrassencs Doctor Prats i Lildami, així com Natalia Lacunza, Els Amics de les Arts, Alba Reche, Judit Neddermann, La Pegatina, Suu, Blaumut, Sey Sisters, Buhos, Sara Roy, Bely Basarte, Cesk Freixas i Maren.El projecte ha estat coordinat de forma desinteressada pel propi Miki Núñez, Carlos Manzanares com a productor, Altafonte, Música Global i Universal Music Spain, i Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses. La portada ha estat dissenyada per Sergi Segura.La iniciativa s’emmarca dins les accions de la campanya #JoEmCorono , que té com a objectiu captar fons per a la recerca en relació al coronavirus que es desenvolupa des de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, l’Hospital Germans Trias i l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa.Els investigadors, liderats pel Dr. Bonaventura Clotet, estan treballant principalment en dues línies: l'estudi clínic per la prevenció i tractament de la Covid-19 i el desenvolupament d’una vacuna pionera a nivell mundial. Tots els beneficis que es derivin de la distribució digital de la cançó aniran directament a finançar aquests dos projectes de recerca.

